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AI三巨頭示警…穩懋董事長陳進財：AI絕對不會泡沫化 現在只是開始

聯合報／ 記者魏忻忻洪淑惠／台北即時報導
穩懋半導體董事長陳進財今天說，即使挑戰不斷，甚至非常艱難，但如果能不放棄，最後終會得著貴人相助。記者洪淑惠／攝影
穩懋半導體董事長陳進財今天說，即使挑戰不斷，甚至非常艱難，但如果能不放棄，最後終會得著貴人相助。記者洪淑惠／攝影

面對近期市場對人工智慧AI是否過熱或面臨泡沫化的疑慮，穩懋半導體董事長陳進財今天堅定且明確地說，AI絕對不會泡沫化，且AI發展「現在只是開始而已」。

陳進財分析，AI的發展正從資料訓練、模型建立、AI代理，逐步邁向實體AI階段。與人類記憶會隨時間衰退不同，AI的記憶永不退化且能持續累積，並透過模型推演讓知識不斷進化。AI確實會取代很大一部分人類思考的工作尤其是例行工作，但他強調，AI終究只是工具，最缺的是創意。人類善用AI激發更多創意，就永遠不必擔心被AI取代。

陳進財今天應邀到台北榮總大師講堂演講時，作了以上預測。陳進財出身於艱苦的礦工家庭，沒有受教育機會的父親17歲就去礦坑工作，後來感於礦工沒前途，才轉行作雞鴨批發。

陳進財從淡江大學會計畢業後，進入安侯會計師事務所擔任查帳員，秉持著「別人不做的我都撿起來做」的拚命精神，包辦多家上市公司財務簽證與稅務官司，甚至一度累到嚴重失眠，被醫師警告「再不換工作就送精神科」，才轉向企業界發展。

受南僑董事長陳飛龍延攬，進入南僑集團後，陳進財的人生便展開了一連串挑戰不可能的救援任務，面對洗衣機普及導致傳統水晶肥皂銷售下滑，他主動請命研發液體水晶肥皂。和同事在實驗室奮戰五年，每天回家親自幫全家人洗衣服觀察洗淨力與泡沫，洗壞多台洗衣機，最終成功克服技術瓶頸，終於研發出液體洗衣精，讓傳統招牌重獲新生。

後來南僑引進小杯麵設備試車當晚，工廠不幸遭火舌吞噬、燒成廢墟。面對毀滅性打擊，陳進財未曾放棄，隨即奔走東南亞，看準泰國米的價格優勢，毅然轉型發展米製品，一舉將泰國南僑打造為集團最賺錢的金雞母。

2003年前後，穩懋半導體面臨資本燒光、產品做不出來的絕境，連陳進財自己都不看好，認為賠錢就收起來算了。因不忍見好友董事長煩憂暴瘦，只好臨危接手，陳進財不僅自掏腰包賣掉自己三分之二的上銀股票貼補資金，更在短短5分鐘內，以「台灣未來到底要不要在無線通訊產業扮演角色」的願景，成功說服好友葉國一注入30億元活水。透過團隊重組與技術轉型，穩懋順利打入第一代 iPhone供應鏈，如今已躍居全球化合物半導體龍頭。

此外，他曾出於同窗義氣，伸出援手拯救廣夏與聯茂等困境企業，意外為穩懋保留了關鍵的光學技術團隊，成為如今切入AI數據中心光傳輸領域的重要基石。陳進財常懷感恩之心，除了感謝一路走來伸出援手的諸多貴人，更深信心存善念、挑戰不懈，貴人與善果自然隨之而來。

台北榮總院長陳威明介紹陳進財時，高度推崇他在面對無數挫折與逆境時展現的韌性，讚譽他是低調謙和的人生典範。

陳威明特別提及陳進財「別人不想做的，我撿來做」的座右銘，半帶著苦笑說，如今台北榮總都是把別人不做的急重難症及兒科如兒童脊椎手術承接下來，勉勵同仁在面對艱難與冷門的醫學科別時，應學習陳進財勇於承接重擔、嚴格把關品質的精神。陳威明也不忘向企業喊話，希望企業在獲利之餘，也應考慮回饋苦守台灣健康的醫療行業。

穩懋半導體董事長陳進財（左）今天以「逆戰人生」在台北榮總大師講堂發表演講，右為台北榮總院長陳威明。圖／台北榮總提供
穩懋半導體董事長陳進財（左）今天以「逆戰人生」在台北榮總大師講堂發表演講，右為台北榮總院長陳威明。圖／台北榮總提供

穩懋半導體董事長陳進財今天在台北榮總大師講堂演講時說，他這一生都在扮演救火隊角色。記者洪淑惠／攝影
穩懋半導體董事長陳進財今天在台北榮總大師講堂演講時說，他這一生都在扮演救火隊角色。記者洪淑惠／攝影

穩懋 泡沫化 AI 半導體

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