三星發表P9、P7移動固態硬碟 全面導入USB4、讀取速度翻倍

鎖定AI內容創作與超高解析度影音帶動的龐大資料儲存需求，三星電子（Samsung）14日宣布在台推出新一代P9與P7移動固態硬碟（PSSD）。兩款新品全面導入新世代USB4高速傳輸介面，其中旗艦款P9連續讀取速度衝上4,000MB/s，不僅效能較前代產品翻倍，更推出全球首款容量達8TB的USB4移動固態硬碟，強攻專業影音工作者市場。

隨著AI驅動內容創作、12K超高解析度影片及大型遊戲普及，外接儲存裝置的傳輸頻寬與容量規格同步升級。三星電子副總裁暨記憶體品牌產品業務團隊負責人Tommy (Hyoungsuk) Kwon指出，大量資料已成為日常生活與專業工作的一環，使用者對高速且穩定的儲存需求急遽增加，新推出的P系列即是透過高速讀寫與備份能力，協助專業工作者與一般用戶提升作業效率。

產品規格方面，旗艦定位的P9搭載USB4介面，連續讀取最高達4,000MB/s、連續寫入最高達3,800MB/s，相較前代採用USB 3.2 Gen 2x2介面的T9（最高讀寫2,000MB/s），傳輸速度提升近兩倍，並支援12K規格RAW檔直接錄製。P9今年初已獲CES 2026創新獎，最大亮點在於提供最高8TB儲存容量。

另一款主打多元日常應用的P7同樣導入USB4介面，主打與PC、筆電、智慧手機、相機及遊戲主機的廣泛相容性。耐用度方面，P9與P7皆通過2公尺防摔以及抗衝擊、抗震動測試，以因應戶外與行動工作需求。

定價與通路策略上，三星P9與P7皆規劃1TB、2TB、4TB與8TB等4種容量規格，預計9月中下旬起陸續於各大電商與指定實體通路開賣。建議售價部分，P7自10,629元起至85,029元不等；高階款P9售價則自12,759元起，頂規8TB版本為102,039元。

三星旗艦級P9移動固態硬碟搭載USB4介面，連續讀取速度最高達4,000MB/s，並推出全球首款8TB超大容量規格，支援12K影片直接錄製，鎖定高負載影音創作者需求。圖／三星提供