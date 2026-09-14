AI資料中心看上LNG冷能 中油透露有業者來洽詢

天然氣接收站有項利用價值很高的副產品「冷能」，中油永安接收站的冷能不僅賣給氣體公司，冷排水也能養魚，未來新建的接收站冷能將有更全面的利用規畫，中油天然氣事業部執行長郭同境表示，已有AI伺服器、電信業者與中油洽詢，希望利用天然氣接收站的冷能，增加AI資料中心系統降溫效率。未來將由廠商提出合作建議，中油評選最有效益的方案再進行合作。

中油目前正在擴建、新建天然氣接收站，以降低設備負載率，穩定天然氣供應。天然氣在產地以超低溫液化後變成液化天然氣，船運到台灣來，在接收站靠卸，並轉成氣體的天然氣向外運輸，在氣化過程中的冷能是值得開發的項目。

冷能的可能用途，包括空氣分離、工業用途，以及AI算力中心等，不過，郭同境表示，AI算力中心還要配合大面積腹地與高壓電力，經濟效益仍待評估；冷能供應範圍原則上以周邊1至2公里內的業者為主，主要考量安全、輸送距離、管線及設備限制。

中油說明永安天然氣接收站的冷能供應量，以供氣尖峰每小時可提供冷能約500公噸，目前每年供應遠東氣體公司約37萬噸，中油表示，為掌握潛在冷能利用商機，將持續與廠商研商合作條件，以評估冷能利用的經濟效益。

針對冷能運用於AI資料中心，中油表示，三接、台中、永安等廠都有業者接觸，不過，永安仍以氣體公司合作為主，像是遠東氣體；另外，有桃園業者來接洽未來冷能的合作機會，業者會思考到將來國家推動AI資料中心，需要冷能讓系統降溫效率更快，但目前仍有距離，尚須評估。

至於目前正在進行細部設計與統包工程規畫的洲際液化天然氣接收站（七接），中油表示，仍以LNG投資計畫的推動為主，冷能利用非中油核心專業，目前內部規劃的是找系統合作廠商，中油以提供冷能為主，由廠商提出合作建議方案，中油會評選出將來合作內容最具效益者，目前中油內部規劃作業中。