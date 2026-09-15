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長園科半導體營收看增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

長園科（8038）旗下半導體廠不斷電系統（UPS）鋰鐵電池系統訂單，因配合客戶新廠擴建時程，加上台灣南部豪雨影響交貨與驗收進度，部分訂單出貨及營收認列遞延，相關遞延訂單預計陸續於年底前完成出貨、驗收及營收認列，有助於創造營運正面挹注。

長園科指出，以今年上半年來看，整體半導體相關產品營收比重已達75％，觀察目前客戶訂單出貨節奏，半導體相關產品營收比重有機會進一步放大。

此外，公司也積極掌握AI算力需求攀升下所帶來的資料中心加速建置趨勢商機，長園科將憑藉旗下鋰鐵電池模組與系統產品的充分滿足資料中心需求的競爭優勢下，積極切入相關應用領域。

在業績表現方面，受到部分訂單出貨及營收認列遞延影響，長園科今年8月營收降至4,117萬元，月減15.7%、年減40.9%；累計長園科今年前八個月營收為4.35億元，年增27.4%。

長園科今年以來受惠半導體UPS不斷電系統產品需求強勁，帶動公司相關鋰鐵電池模組與系統產品出貨量持續攀高，是創造公司整體營運保持成長趨勢的主要關鍵。

由於AI產業與半導體大廠若發生電力閃斷造成重大停機事故，單次損失即可能高達10萬至100萬美元不等，凸顯UPS不斷電系統產品對於客戶所扮演的關鍵角色。

根據PwC與牛津經濟研究院最新發布報告指出，全球資料中心資本支出將自2026年的8,000億美元規模、至2050年達到累計約50兆美元的規模。

長園科旗下鋰鐵電池模組與系統產品，可根據不同客戶需求量身訂製極低電壓暫降、瞬斷與電力雜訊的容忍度產品，以及高功率密度與快速負載波動特性的產品，在AI帶動的全球資料中心資本支出趨勢下，長園科有信心可望憑藉產品優勢與既有客戶基礎下，在UPS不斷電系統領域搶占一席之地。

半導體 營收 UPS

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