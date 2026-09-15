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微星揮軍東京電玩展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
微星董事長徐祥。聯合報系資料照
微星董事長徐祥。聯合報系資料照

微星（2377）昨（14）日宣布參加2026東京電玩展（TGS），公開次世代旗艦產品陣容，展出傳奇顯示卡、AI掌機、智慧顯示器與高階PC零組件等新品，以裝置端強大AI算力，進軍地端AI生態系。高單價新產品陸續出貨，可望提升今年業績，目標是今年營收將逆勢增長。

微星8月營收為176.93億元，月減8.5%，年減6% ，今年前八個月營收為1,432.05億元，年減6.4%。微星在日本與歐洲等地市場，積極推出AI PC等新產品衝刺第4季業績，力求今年營收恢復成長。

微星科技行銷副總經理程惠正表示，微星以強大裝置端算力作為AI代理（AI Agents）運作基礎，搶進新的AI領域。今年來個人電腦（PC）市場需求下滑，微星力守主要市場的市占率，在AI伺服器、AIOT及車載等領域皆取得不錯的進展，以新產品線加速成長來彌補PC DIY市場的衰退缺口。

微星董事長徐祥之前指出，切入時間相對較晚，AI伺服器營收貢獻仍維持個位數百分比水準。不過，持續投入研發與人才招募，由於AI伺服器產品開發、驗證及認證流程均需時間，該公司看好未來發展。

徐祥說，微星已在美國建立部分伺服器產能，並開始配合客戶驗證需求逐步導入量產，目前涵蓋機櫃系統等產品，主要供應美國市場。至於歐洲方面，荷蘭新廠正在擴充，未來將支援桌機及伺服器等系統產品生產。

至於高階PC，例如輝達RTX Spark展望，微星產品長彭仁坊先前透露，在中國大陸、台灣及美國客戶積極下單下，目前微星搭載高階版N1X晶片的筆電第一批貨已接近預訂一空。

微星 東京電玩展 算力

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