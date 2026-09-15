技嘉強攻AI應用領域

技嘉（2376）集團旗下工業電腦廠技宸衝刺餐旅、零售、POS系統、工廠自動化、醫療與邊緣運算等垂直應用市場，與集團相關企業合作進軍在地端推論與產業應用，搶進餐旅、POS、工廠自動化的AI市場，推升業績成長。

技宸表示，AI應用由雲端訓練逐步延伸至地端推論，企業客戶對低延遲、高穩定、可長時間運作且具客製化能力的工業級運算平台需求持續提升。

目前開發餐旅、POS、工廠自動化等應用市場，發展機器人控制器、工業AI Box與智慧醫療AI解決方案，將AI算力部署至工廠、醫療院所、機器人與智慧零售等終端場景，布局中長期成長動能。

技嘉旗下技鋼聚焦AI伺服器、企業級伺服器、工作站及機櫃級AI基礎架構，承接雲端訓練與資料中心算力需求。技宸則專注在工業電腦與邊緣AI解決方案，將集團板卡、伺服器及AI運算能力，延伸至工廠、醫療院所、機器人、零售門市、餐旅及交通等地端應用場域，串聯技嘉集團從核心硬體、雲端算力到地端應用的完整服務鏈。

技嘉8月營收474.01億元，創同期新高，月增7.2%，年增98.4%，今年前八個月營收為3,408.83億元，創同期新高，年增55.2%。技宸在7月27日於興櫃掛牌，主力產品涵蓋工業級主機板、單板電腦、嵌入式工業電腦、智慧顯示模組、數位看板等領域，已在7月27日掛牌興櫃。

技嘉董事長葉培城之前表示，產業景氣仍相當熱絡，AI需求「非常旺」，短期內不會改變。對於下半年及明年展望，「都不用擔心，都非常好」。

技嘉預期下半年整體營運成長力道更勝於上半年。目前AI客戶算力需求強烈且部署速度加快，訂單能見度大幅提高，與合作客戶廣度及合作深度持續強化，下半年客戶基礎設施進度，以及關鍵零組件配套可望持續改善，出貨可望更加順暢 已超前部署相關解決方案，將能順利滿足客戶需求。