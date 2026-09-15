貝爾威勒上市案 通過

科技業與傳統產業景氣仍呈分化。主計總處昨公布最新統計，七月電子零組件業平均加班工時達廿八點七小時，年增○點八小時，寫近四十七年同月新高；電腦、電子產品及光學製品業達十七點一小時，年增一點三小時，也創近四十三年同月新高。

2026-09-15 00:00