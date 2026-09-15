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貝爾威勒上市案 通過
臺灣證券交易所日前舉行「有價證券上市審議委員會」，通過興櫃千金股貝爾威勒（7861）初次申請股票上市案，輔導承銷商為元大證券，惟此案日後尚須提報證交所董事會核議。
根據證交所資料，貝爾威勒董事長兼總經理為徐瑞瑛，申請上市資本額為6.46億元，主要業務包括經營各式電腦、電子及通訊產品有關的電子連接器、線束及其他銷售，外、內銷占比各為75.21%、24.79%。
貝爾威勒近幾年獲利大幅成長，2023年稅前純益3.22億元，每股稅後純益（EPS）4.31元；2024年稅前純益4.57億元，EPS增至5.84元；2025年稅前純益14.77億元，EPS躍升至18.01元；2026年上半年稅前純益19.52億元，EPS達22.85元，已超越去年全年水準。
貝爾威勒深耕全球品牌客戶，合作對象包括宏碁、亞馬遜、華碩、戴爾、惠普、英特爾、聯想、微軟、輝達等國際大廠，全球累計合作品牌超過1,100家。
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