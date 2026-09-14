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國家級無人機檢測試驗室落腳台中 中市府持續爭取試飛及電戰場域

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
國家級無人機檢測實驗室落腳台中，立法院經濟委員會委員楊瓊瓔今日邀集中央、市府與業者代表到預定地會勘並交流意見。圖／台中市經發局提供
國家級無人機檢測實驗室落腳台中，立法院經濟委員會委員楊瓊瓔今日邀集中央、市府與業者代表到預定地會勘並交流意見。圖／台中市經發局提供

行政院核定在台中設立國家級無人機檢測試驗室，台中市政府14日表示，台中目前約有50家無人載具業者，具備研發、製造及系統整合能量，後續將全力爭取中大型無人載具試飛及電戰環境驗證場域，進一步完善從研發、製造到測試驗證的無人載具產業發展環境。

立法院經濟委員會委員楊瓊瓔今天邀集經濟部標準檢驗局、產業發展署、產業技術司、台中市政府及漢翔航空、雷虎科技等產業代表，前往經濟部標準檢驗局台中分局無人機檢測試驗室預定地會勘。

今天出席的業者還包括和大工業、碳基科技、力山科技、佳凌科技、捷恆科技、億典企業、博府智造、安能複材、群昇動能、濰元科技、銓瑞複材、巨陞科技及鴻揚技研等共17家廠商，對於市府爭取無人載具試飛及電戰場域，均表達支持。

雷虎科技表示，無人機技術持續快速發展，相關檢驗規範應與產業技術演進相互配合，建議主管機關在制定避障等相關規範前，充分蒐集產業界意見，並納入實際應用需求，以確保法規制度與產業發展同步。

台中市經發局長張峰源指出，無人載具產業競爭講求速度，驗證能否快速落地，將直接影響業者接單及產品進入國際市場的速度。中央此次規劃在台中建置25公斤以下無人機檢測量能，是完善產業環境的重要一步。

考量未來無人載具朝大型化、多元化發展，經發局也建議中央同步規劃中大型無人載具試飛及電戰環境驗證場域，並針對固定翼機型需求，規劃至少200公尺起降跑道，以滿足飛行測試、性能驗證及研發需求，同時預留未來技術發展與產業應用空間。

經濟部標準檢驗局長陳怡鈴表示，行政院核定在台中設立國家級無人機檢測試驗室，先期規劃經費約3,000萬元，計畫期程3年，將建置電波暗室等相關設施，以25公斤以下無人機為主要檢測對象，提供動態單機及群飛等檢測服務。

這項計畫預計2028年動工、2029年完工，落實「在地檢測驗證、接軌國際」，完善國內無人機產業檢測體系。

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