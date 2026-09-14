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信驊與日月光簽訂2年採購合約 確保產能供應穩定
遠端伺服器管理晶片廠信驊董事會今天決議，與日月光半導體簽訂為期2年的採購合約，以確保產能供應來源穩定。
信驊今天公告指出，與日月光半導體簽訂的產能採購合約是自2027年1月1日2028年12月31日，對於未來財務及業務發展將具正面效益。
受惠人工智慧基礎設施強勁需求，信驊今年來營運高度成長，不過，因需求激增，載板等供應鏈吃緊，影響上半年業績增幅受限。
隨著供應鏈吃緊情況緩解，信驊7月和8月營收創下歷史新高，其中，8月營收達新台幣16.26億元。信驊預期，第3季和第4季業績可望逐季成長，因應供應商漲價，信驊預計第4季調漲產品售價，漲幅達2位數。
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