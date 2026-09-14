信驊與日月光簽訂2年採購合約 確保產能供應穩定

環球晶（6488）今（14）日宣布，針對當地時間7月20日發生於義大利諾瓦拉（Novara）廠8吋產線的火警事件，復原工作持續推進，廠區已正式啟動部分復工，整體復原進度較原先規劃略為提前。目前所有關鍵廠務系統均已恢復運作，部分前段製程亦陸續恢復生產；磊晶(EPI)製程亦已於晶圓製造（wafering）產線重啟前率先恢復運作，且首批產品已完成加工並開始出貨；隨著晶圓製造及磊晶製程陸續恢復，Novara 廠整體生產能力正逐步復原，儘管部分受火警影響的後段製程仍持續進行重建，整體復原計畫已邁入新的重要階段。

2026-09-14 18:56