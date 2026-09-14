創見推出64GB DDR5工業用記憶體 提升高速運算效能與系統穩定性

全球記憶體與儲存解決方案領導品牌創見資訊（2451）推出DDR5-6400 CUDIMM與CSODIMM工業用記憶體模組，提供單條64GB高容量，滿足邊緣AI、智慧製造、工業自動化及高效能嵌入式系統的運算需求。採用DDR5雙通道架構與1.1V低工作電壓設計，搭載CKD（Client Clock Driver）時脈驅動器，可減少高速運作時因雜訊與抖動造成的訊號干擾，提升訊號穩定性；同時整合電源管理晶片（PMIC），強化供電效率與電壓控制。

SPD晶片內建溫度感測器，可即時監控記憶體溫度；搭配瞬態電壓抑制器（TVS），可降低電壓不穩對元件造成的損害。此外，DDR5記憶體顆粒內建On-Die ECC除錯機制，有助於提升資料完整性與長時間運作可靠性，為新一代工業運算平台提供兼具高容量、高效能與穩定性的記憶體解決方案。

創見DDR5-6400 CUDIMM與CSODIMM提供單條64GB高容量，滿足工業電腦、邊緣運算設備及嵌入式系統的高負載運算需求。模組採用DDR5雙通道架構，有效提升資料存取效率與整體傳輸效能；搭配DDR5-6400高速規格，可加速大量資料交換與即時運算，為高效能工業應用提供充足的記憶體容量與頻寬。

針對高速運作時的訊號穩定需求，模組搭載CKD（Client Clock Driver）時脈驅動器，可重新驅動並調整主機端傳送的時脈訊號，減少高速運作時因雜訊與抖動造成的訊號干擾，提升訊號完整性與穩定性，支援新一代高速運算平台，確保工業系統在高速、高負載、長時間運作及大量資料傳輸情境下，持續維持穩定可靠的運算效能。

在電源管理方面，此系列產品採用1.1V低工作電壓設計，有助於降低整體功耗與發熱量，適用於空間、電力及散熱條件受限的工業設備。模組亦整合電源管理晶片（PMIC），可直接於模組端進行電源調節與分配，提升供電效率及電壓控制精準度，降低電源波動對記憶體運作的影響，進一步強化系統整體穩定性。

創見DDR5-6400 CUDIMM與CSODIMM的SPD晶片內建溫度感測器，可即時監控記憶體模組的溫度狀況，協助系統進行熱管理，降低高溫對運作效能與元件壽命的影響。同時搭載瞬態電壓抑制器（TVS），防止電壓不穩造成元件損毀的風險，提升電路防護能力。此外，內建On-Die ECC除錯機制，可於DRAM晶片內部偵測並修正單位元錯誤，進一步提升資料完整性與記憶體運作可靠性。