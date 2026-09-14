快訊

AV女優倉木華驟逝！得年25歲陳屍家中 經紀公司發聲：生前承受痛苦

Fed將公布利率決策！經濟學家認我央行本周按兵不動機率高 除非1事發生

獨／蔣萬安競選辦公室本月下旬成立 迎戰沈伯洋三層戰術主軸曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

環球晶圓義大利諾瓦拉廠部分復工…磊晶製程恢復運作 首批產品開始出貨

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照
環球晶董事長徐秀蘭。聯合報系資料照

環球晶（6488）今（14）日宣布，針對當地時間7月20日發生於義大利諾瓦拉（Novara）廠8吋產線的火警事件，復原工作持續推進，廠區已正式啟動部分復工，整體復原進度較原先規劃略為提前。目前所有關鍵廠務系統均已恢復運作，部分前段製程亦陸續恢復生產；磊晶(EPI)製程亦已於晶圓製造（wafering）產線重啟前率先恢復運作，且首批產品已完成加工並開始出貨；隨著晶圓製造及磊晶製程陸續恢復，Novara 廠整體生產能力正逐步復原，儘管部分受火警影響的後段製程仍持續進行重建，整體復原計畫已邁入新的重要階段。

環球晶表示，本次火警主要影響 Novara 廠 8 吋產線部分後段製程區域，並非整體產線全面受損。大部分前段製程區域及設備未受到火焰或高溫直接影響，其中磊晶（EPI）製程所在廠房亦未受此次事件影響，為後續生產重啟保留良好基礎。經過近兩個月的復原工作，目前廠區已完成相關安全檢查及恢復關鍵廠務系統，並逐步恢復生產。Novara廠已投保財產綜合保險，保險範圍涵蓋財產損失及營運中斷損失，目前相關理賠申請程序正進行中。

環球晶表示，本次復工主要涵蓋部分前段製程及磊晶(EPI) 製程，相關產品正依復工規劃及客戶認證進度逐步恢復供應。受火警直接影響的部分後段製程目前仍由集團其他生產據點提供支援，由於各支援廠區原有產能利用率已達滿載，加上部分新購設備交期較長，Novara 廠生產能力與營收尚無法立即完全恢復。儘管如此，整體復原進度仍較原規劃提前，客戶亦肯定環球晶圓透過全球製造網絡進行跨區域產能調度與供應支援的能力。隨著客戶認證陸續完成、跨廠支援持續進行，以及重建工作持續推進，產能與產出預期將逐步提升。

環球晶進一步表示，新擴建的12吋新擴產線未受到此次事故影響，工程建設已完成，客戶認證及量產導入工作持續推進，並逐步提升供應能力，為未來產能成長奠定基礎。

晶圓 環球晶 磊晶

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

火警重創後首度出貨 環球晶義大利諾瓦拉8吋廠已部分復工

中揚光衝刺CPO新品 送樣美通訊大廠 估明年下半年量產

算力瓶頸有解？晶片與材料共同設計玩真的

晶片版圖全面重組 台灣如何守住半導體核心地位？

相關新聞

中光電智能感測雙新品亮相 Sensor China 2026拓展高價值市場

中光電投控（3718）旗下中光電智能感測（CMC）將於2026年9月16日至18日參加於上海跨國採購會展中心舉辦的「中國(上海)國際感測器技術與應用展覽會（Sensor China）」，展出多款創新感測器產品。其中，優化升級的「微型差壓感測器」與全新推出的「觸覺壓力感測器」將同步亮相，展現中光電智能感測持續深化MEMS感測技術布局，並積極拓展高附加價值應用市場的研發成果。

TrendForce：下半年NOR Flash價格走勢分化 高容量產品漲幅90-110%

根據TrendForce最新記憶體產業研究，NOR Flash市場正經歷近十年來最重要的供需結構轉變；在AI占據多數產能的情況下，儘管高階應用需求升級，供應商NOR Flash位元產出增加有限，預期2026下半年供需仍舊失衡，整體合約價格維持在高點，高容量產品價格甚至可能翻倍成長。

創見推出64GB DDR5工業用記憶體 提升高速運算效能與系統穩定性

全球記憶體與儲存解決方案領導品牌創見資訊（2451）推出DDR5-6400 CUDIMM與CSODIMM工業用記憶體模組，提供單條64GB高容量，滿足邊緣AI、智慧製造、工業自動化及高效能嵌入式系統的運算需求。採用DDR5雙通道架構與1.1V低工作電壓設計，搭載CKD（Client Clock Driver）時脈驅動器，可減少高速運作時因雜訊與抖動造成的訊號干擾，提升訊號穩定性；同時整合電源管理晶片（PMIC），強化供電效率與電壓控制。

環球晶圓義大利諾瓦拉廠部分復工…磊晶製程恢復運作 首批產品開始出貨

環球晶（6488）今（14）日宣布，針對當地時間7月20日發生於義大利諾瓦拉（Novara）廠8吋產線的火警事件，復原工作持續推進，廠區已正式啟動部分復工，整體復原進度較原先規劃略為提前。目前所有關鍵廠務系統均已恢復運作，部分前段製程亦陸續恢復生產；磊晶(EPI)製程亦已於晶圓製造（wafering）產線重啟前率先恢復運作，且首批產品已完成加工並開始出貨；隨著晶圓製造及磊晶製程陸續恢復，Novara 廠整體生產能力正逐步復原，儘管部分受火警影響的後段製程仍持續進行重建，整體復原計畫已邁入新的重要階段。

火警重創後首度出貨 環球晶義大利諾瓦拉8吋廠已部分復工

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）今日宣布，在其義大利諾瓦拉（Novara）廠日前發生8吋產線火警後，相關廠區已正式啟動部分復工，整體復原進度較原先規畫略為提前。

仁寶AI伺服器再下一城 與Exascale Labs共同打造800 VDC驗證平台

仁寶（2324）14日再傳喜訊，與新一代AI基礎設施供應商Exascale Labs, Inc. 簽署合作意向書，雙方將共同在美國打造新一代GPU系統驗證平台。該平台將採用固態變壓器技術建構原生800伏特直流（800 VDC）架構，用以測試GPU運算系統在完整整合的AI資料中心環境中的實際運作效能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。