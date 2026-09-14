環球晶圓義大利諾瓦拉廠部分復工…磊晶製程恢復運作 首批產品開始出貨

環球晶（6488）今（14）日宣布，針對當地時間7月20日發生於義大利諾瓦拉（Novara）廠8吋產線的火警事件，復原工作持續推進，廠區已正式啟動部分復工，整體復原進度較原先規劃略為提前。目前所有關鍵廠務系統均已恢復運作，部分前段製程亦陸續恢復生產；磊晶(EPI)製程亦已於晶圓製造（wafering）產線重啟前率先恢復運作，且首批產品已完成加工並開始出貨；隨著晶圓製造及磊晶製程陸續恢復，Novara 廠整體生產能力正逐步復原，儘管部分受火警影響的後段製程仍持續進行重建，整體復原計畫已邁入新的重要階段。

環球晶表示，本次火警主要影響 Novara 廠 8 吋產線部分後段製程區域，並非整體產線全面受損。大部分前段製程區域及設備未受到火焰或高溫直接影響，其中磊晶（EPI）製程所在廠房亦未受此次事件影響，為後續生產重啟保留良好基礎。經過近兩個月的復原工作，目前廠區已完成相關安全檢查及恢復關鍵廠務系統，並逐步恢復生產。Novara廠已投保財產綜合保險，保險範圍涵蓋財產損失及營運中斷損失，目前相關理賠申請程序正進行中。

環球晶表示，本次復工主要涵蓋部分前段製程及磊晶(EPI) 製程，相關產品正依復工規劃及客戶認證進度逐步恢復供應。受火警直接影響的部分後段製程目前仍由集團其他生產據點提供支援，由於各支援廠區原有產能利用率已達滿載，加上部分新購設備交期較長，Novara 廠生產能力與營收尚無法立即完全恢復。儘管如此，整體復原進度仍較原規劃提前，客戶亦肯定環球晶圓透過全球製造網絡進行跨區域產能調度與供應支援的能力。隨著客戶認證陸續完成、跨廠支援持續進行，以及重建工作持續推進，產能與產出預期將逐步提升。

環球晶進一步表示，新擴建的12吋新擴產線未受到此次事故影響，工程建設已完成，客戶認證及量產導入工作持續推進，並逐步提升供應能力，為未來產能成長奠定基礎。