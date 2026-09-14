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達運與美奧克拉荷馬州採購團簽約 拓無人載具市場

中央社／ 台北14日電

達運光電今天表示，與美國奧克拉荷馬州採購團簽署委任採購合約，將針對第一人稱視角無人機、各型無人載具及移動式安防車等產品展開合作，不過委任採購合約內容及金額因涉及保密協議，無法透露詳細內容，實際營收及獲利貢獻視後續出貨及認列情形而定。

達運光電今天發布新聞稿表示，奧克拉荷馬州採購團日前參訪位於新北產業園區的「無人載具先進製造中心」，並與公司簽署委任採購合約。達運光電向中央社記者表示，採購團對非紅供應鏈中的無人載具、安防車具有高度興趣，且相關產品須具備非紅供應鏈認證或生產履歷。

營運貢獻方面，達運光電指出，目前沒有特別拆分相關交貨量與金額，主要因涉及保密協議；達運光電目前有寬頻通訊及AIoT（人工智慧物聯網）兩大事業，相關業務將對AIoT事業有所貢獻，未來營收與獲利貢獻將依後續實際出貨及認列情形為準。

達運光電表示，公司整合既有寬頻通訊、AIoT、AI影像及熱顯像等技術，延伸至無人載具、第一人稱視角無人機及智慧安防車輛等應用，並透過先進製造中心的客製化及小量多樣製造能力，拓展國防科技相關市場

展望下半年，達運光電表示，將持續拓展智慧安防及國防應用市場，並爭取國內外國防及無人載具相關訂單，產品線涵蓋無人載具、第一人稱視角無人機、智慧安防車及反無人機系統等。

載具 市場 無人機 光電

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