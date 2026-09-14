聯光通儲能新案業績逐月貢獻、光纖擴廠已選址

光通訊暨儲能大廠聯光通（4903）8月合併營收7,010萬元，月減20.7%、年減51.78%；累計今年前八月合併營收9.75億元，較去年同期成長10.52%。聯光通表示，表後儲能業績將逐月貢獻營收，預期光纖本業在今年底能看見顯著進展。今日代子公司台鋼工程公告發放現金股利2,816萬元。

聯光通董事長林郁昌表示，目前在手訂單有3個表後儲能建廠，包括慶欣欣鋼鐵二期、台南易昇鋼鐵及高雄春雨，預計第4季完工。並表示現階段業績會逐月貢獻營收，預期明年建造規模更大，有助業績明顯成長。

光纖本業也有新進展。有鑒於AI掀起CPO（共封裝光學模組）熱潮，也就是矽光子技術應用，董事會已一致支持擴大升級既有的光纖業務，逐步從單軌式光纖朝向特殊型光纖，同步發展MPO（多芯光纖推入式連接器）和FAU（光纖陣列單元）。

聯光通指出，聯光通本業將朝中游發展，由於過去台灣無法在地生產光纖，只能從國外購入，因此初步規劃購買光棒，落地台灣生產光絲。至於2座新廠，分別生產光纖和MPO、FAU產品，已選定建廠位置。

林郁昌預告，在這波AI資料中心浪潮，台鋼集團將有一番全新作為，最快在今年底聯手台鋼旗下企業，推出光通訊一條龍，成為台鋼從傳產業跨足高科技產業的新契機。