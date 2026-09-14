環球晶義大利廠提前部分復工 磊晶首批產品恢復出貨

矽晶圓大廠環球晶（6488）14日宣布，義大利諾瓦拉（Novara）廠在7月20日發生火警後，已正式啟動部分復工，磊晶（EPI）製程率先恢復運作，首批產品完成加工並開始出貨，整體復原進度較原規劃略為提前。

環球晶表示，本次火警主要影響8吋產線的部分後段製程，並非整條產線全面受損，多數前段製程設備及磊晶廠房未遭火焰或高溫直接波及。經過近兩個月復原，目前關鍵廠務系統均已恢復運作，部分前段製程也陸續重啟；至於受影響的後段製程，仍持續進行重建。

為降低停工對客戶交付的衝擊，環球晶已啟動跨廠支援及全球產能調度，透過亞洲與歐洲生產據點協同供應，相關產品認證及產能移轉同步推進。不過，由於支援廠區原有產能利用率已達滿載，加上部分新購設備交期較長，諾瓦拉廠產能及營收仍無法立即完全恢復，後續將隨客戶認證完成及重建進度逐步提升。

環球晶也指出，諾瓦拉廠已投保涵蓋財產及營運中斷損失的綜合保險，目前理賠申請程序持續進行。廠區新擴建的12吋產線則未受事故影響，工程建設已完成，客戶認證與量產導入照常推進，供應能力將逐步提升。