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AI取代不了的業務力 信義房屋不動產實習月薪42K

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋「不動產業務實習生」計畫以正職規格培育人才，讓實習經驗無縫延伸為正式職涯。圖／信義房屋提供
信義房屋「不動產業務實習生」計畫以正職規格培育人才，讓實習經驗無縫延伸為正式職涯。圖／信義房屋提供

「我不是在賣一個商品，而是面對真實的人的需求。」信義房屋以42K月薪、最高48K獎學金與店長、師父一對一帶領，培養不動產業務實習生「AI難以取代的房仲業務力」。

想提前在大學畢業前卡位職場、培養AI無法取代的房仲業務力？信義房屋「不動產業務實習生」，以正職規格培育人才，半年實習期間由店長及師父一對一帶領，在日常實務中提早熟悉不動產買賣流程，提前解鎖業務力；薪資福利也同樣高規格，不僅有42K月薪、獎勵旅遊、完成實習並通過考核轉為正式員工，還加碼48K獎學金，讓實習經驗無縫延伸為正式職涯。

逢甲惠來店林漢倫、樹林溪州店林囿任都是今年2月份加入信義房屋的實習生，也都在8月份順利轉正。

林漢倫身為不動產相關科系學生，大一就立定志向想找房仲工作，大四下學期順勢提前卡位信義房屋不動產實習計畫。回顧半年實習，林漢倫坦言陌生開發、派報時不斷被拒絕是最大考驗，但陪伴客戶買賣屋的過程，讓他深深感受到房仲工作的影響力與價值。

林漢倫曾陪伴客戶找屋，原鎖定不需裝潢就可直接入住的物件，但帶看過程中，透過配案、帶看、如實提供行情與屋況建議等，讓客人對自身需求越來越清楚，最後反而買下總價差不多，但裝潢需要「砍掉重練」的二房物件。「我一開始踩煞車，就怕客人衝動、沒討論清楚」，但買方認為，同樣總價買到更大的空間，不僅更適合居住，裝潢還能按需求重新配置，「我不是在賣一個商品，而是面對真實的人的需求。」

林漢倫說，正是這樣的過程，讓他感受到房仲工作的重要。尤其現在AI正夯，但AI常被詬病「太過社交諂媚」，身為房仲，若能以顧問角色提供專業建議，而不是一味說好話、附和客戶，這正是他半年間體會到房仲最大的價值所在。

林囿任則認為，無論大學以前有再多元的工讀、實習經驗，都不如房仲經驗來得「破圈」。房屋總價高，房仲工作必須接觸形形色色的客戶、接觸各面向專業知識，當然還必須處理每間房子都不同的屋況，「做中學」不再是口號。

林囿任舉例，短短半年間，他曾幫首購客戶完成家業夢想，「就好像去參加親友婚禮，見證別人人生重要的一刻」；但也曾遇到為了還債而賣屋的屋主，大學四年級還是實習生的他，竟得協助屋主塗銷私人借貸，緊張得自己腳都在發抖。

但他們也都認為，正是因為房仲業務工作多元、具有挑戰、努力有回報，更值得年輕人闖一闖、試一試。林囿任就說，信義房屋實習計畫不限科系、提供良好的薪資、又是上市公司品牌，對有意從事房仲業務工作的新人來說，是更容易入門的方式。

信義房屋強調，現在許多學生在學期間就會開始安排實習、提早佈局職涯，企業端更應提供合理的薪資與保障、實戰空間，及明確的職涯發展路徑。因此，信義房屋多年來推動「不動產業務實習計畫」，提供月薪42K、獎學金最高48K，以及與正職員工相同的福利待遇，並協助取得相關專業證照、實際歷練不動產交易實務運作，以正職規格培育人才，成為有志進入房仲業界學子的首選，一開始就能站在專業職涯的跑道上。

想了解更多，歡迎全台大專院校大四學生鎖定信義企業集團人才招募網站（https://hr.sinyi.com.tw/campus）或信義房屋人才招募粉絲團，為畢業後的求職路搶先布局。

信義房屋多年來推動「不動產業務實習計畫」，提供月薪42K、獎學金最高48K，以及與正職員工相同的福利待遇，並協助取得相關專業證照、實際歷練不動產交易實務運作，以正規規格培育人才。明年度計畫即將展開招募，詳情可多加留意。圖／信義房屋提供
信義房屋多年來推動「不動產業務實習計畫」，提供月薪42K、獎學金最高48K，以及與正職員工相同的福利待遇，並協助取得相關專業證照、實際歷練不動產交易實務運作，以正規規格培育人才。明年度計畫即將展開招募，詳情可多加留意。圖／信義房屋提供

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