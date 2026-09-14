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仁寶AI伺服器再下一城 與Exascale Labs共同打造800 VDC驗證平台

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導
圖為仁寶高階伺服器大溪製造中心。記者季相儒／攝影
圖為仁寶高階伺服器大溪製造中心。記者季相儒／攝影

仁寶（2324）14日再傳喜訊，與新一代AI基礎設施供應商Exascale Labs, Inc.簽署合作意向書，雙方將共同在美國打造新一代GPU系統驗證平台。該平台將採用固態變壓器技術建構原生800伏特直流（800 VDC）架構，用以測試GPU運算系統在完整整合的AI資料中心環境中的實際運作效能。

此平台將整合仁寶量產等級的GPU伺服器平台與液冷系統，以及Exascale的模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）與SST電力架構，針對電力、運算、冷卻及控制系統進行整合驗證，將雙方量產等級硬體導入共同測試環境，使電氣、熱管理、機構及軟體介面能在實際部署前進行整合開發與驗證。

依據雙方預期的合作分工，仁寶將提供位於美國的專案場域、GPU伺服器及液冷系統；Exascale則將負責設計模組化資料中心系統、以SST為基礎的電力架構及相關軟體系統，並主導平台的端到端部署、系統啟用（commissioning）與測試。

Exascale執行長Dr. Hoansoo Lee表示：「我們的目標是在完整的資料中心系統中驗證原生800 VDC架構。仁寶預計提供專案場域、GPU伺服器與冷卻系統，讓我們能夠將SST電力架構及模組化基礎設施，與其實際支援的設備進行整合測試。這樣的系統整合，是邁向商業化部署的重要一步。」

仁寶 平台 伺服器 GPU

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