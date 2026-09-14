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國科會科普活動啟 解鎖逾百個科研場域

中央社／ 台北14日電
國科會14日舉行2026 Kiss Science啟動典禮，國科會科國處處長楊琇雅（左起）、國科會主委吳誠文、中央氣象署署長呂國臣出席。中央社
國科會14日舉行2026 Kiss Science啟動典禮，國科會科國處處長楊琇雅（左起）、國科會主委吳誠文、中央氣象署署長呂國臣出席。中央社

國科會主辦的科普活動Kiss Science今天啟動，今年開放場域超過百個，其中34個隱藏版新場域首度加入，氣象署將把移動式雷達移至花蓮雷達站響應活動；這部雷達預計明年投入馬太鞍溪監測，補足東部雨量觀測資料。

國科會今天舉行2026 Kiss Science啟動典禮，國科會主委吳誠文致詞表示，科學不應侷限於學校課本，今年活動可解鎖全台超過百個科研場域，不僅有新場域首度加入，也推出科學走讀、高中生限定主題營隊，邀請大家一起翻轉對科學的枯燥印象，玩出探索新高度。

吳誠文指出，除了政府各部會參與，也有許多民間企業踴躍加入，包括全越運動、中油、台糖、瑞健醫療等，讓小朋友有機會親身體會科學的重要與奇妙。

中央氣象署署長呂國臣表示，在國科會支持下，氣象署已引進移動式雷達，此次活動會將這部雷達移到花蓮雷達站，明年預計將投入馬太鞍溪監測，補足東部雨量觀測資料。

國科會說明，Kiss Science今天起開跑，11月將擴大開放假日參訪；這次活動亮點之一為「2026 Kids’Science—小小科學家來敲門」首度結合台灣科普環島列車，10月24日將在台北車站大廳設置30多個互動攤位，另有「科學影城」、雙語演出「科學大驚奇」及「KS大富翁」遊戲等活動，讓大小朋友一起做實驗、玩科學。

國科會指出，科學走讀由專家陪同民眾搭車旅行，深入台中、台南、花蓮及台東等地，共規劃5條一日遊路線，行程結合在地生態、產業發展與科研特色，帶領民眾以「科學眼」探索台灣，從不同視角重新發現這片土地的自然、人文與科技之美。

國科會表示，在專為高中生設計的營隊中，學員將能與專業研究人員面對面交流職涯經驗，並親自參與實驗實作，活動內容涵蓋火箭工程、生物標本採集與解析，以及前瞻半導體技術等熱門領域，提供青年學子職涯探索與跨領域學習平台。

國科會 科普 活動

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