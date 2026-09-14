大眾電腦賦能綠能轉型 助攻全台首座5G AI智慧地熱電廠

在全球加速推動能源轉型與強化能源韌性之際，如何運用AI與數位科技提升再生能源營運效率與供電穩定性，已成為全球能源產業的重要發展方向。呼應全球趨勢及政府第二次能源轉型政策，大眾控（3701）旗下子公司大眾電腦參與台灣大哥大、將捷集團旗下結元能源開發推動之國家發展委員會「AI+產業智慧共創實證計畫—AI服務大平台整合次世代通訊之生態共創服務計畫」，於新北市金山地熱帶四磺子坪及硫磺子兩大地熱發電廠展開智慧能源實證案例。

此次跨域合作結合三方專業能力，由台灣大哥大以「AI服務大平台」號召生態圈夥伴並提供5G AI-RAN基礎建設，結元能源提供專業地熱場域，大眾電腦則憑藉長年深厚的AIoT技術實力，參與即時資料串接、智慧監控及場域應用整合，共同推動AI技術落實於地熱發電廠，實現智慧維運情境。透過三方攜手打造全台首座5G x AI-RAN智慧地熱電廠，整體計畫實證結果顯示巡檢效率提升20%以上、夏季發電效率提升5%以上。

面對地熱發電廠具有長時間持續運轉特性，加上場域環境、設備管理、人力巡檢與即時應變等多重需求，此次計畫導入「6+2創新應用架構」，涵蓋安全、巡檢、發電效率、設備預警、維運知識與遠端管理等面向。透過5G專網、Edge AI、IoT感測及智慧維運技術，將以往仰賴人工巡檢的管理方法，轉向可遠端、即時、可視化的營運方式。

此次合作中，大眾電腦以AIoT與工控整合能力參與，將即時資料傳輸、智慧分析與自動化監控導入電廠營運流程，建構穩定且具擴充性的遠端智慧維運架構。其中，「AI綠能戰情與全域安全監控平台」透過單一管理介面整合現場設備資訊、5G 回傳數據、自動巡檢機器狗及機台AR視覺鑑測資訊，使管理人員即使不在現場，也能即時掌握設備狀態、環境資訊與異常警示，強化全廠營運可視性與應變效率。

此次地熱應用，也是大眾電腦在各種大型場域導入AIoT系統經驗的近一步延伸。繼台北大巨蛋智慧建築整合監控管理專案後，大眾電腦將大型場域設備、能源數據整合與即時監控經驗進一步延伸至地熱發電場域。此次透過AIoT、工業控制及遠端維運技術，協助整合電廠設備資訊、即時數據與異常警示，進一步展現大眾電腦智慧能源解決方案跨場域落地與複製的能力。