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工研院ICTTechDay 9月29日登場 從休閒娛樂到民生消費前瞻技術搶先看

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院「智慧餐桌清理機器人」透過少量示範即可利用AI自動學習，完成廚餘清理及餐具收拾，協助業者提升營運效率與服務品質。圖／工研院提供
工研院「智慧餐桌清理機器人」透過少量示範即可利用AI自動學習，完成廚餘清理及餐具收拾，協助業者提升營運效率與服務品質。圖／工研院提供

隨著人工智慧（AI）與機器人技術快速發展，相關前瞻科技已逐漸落實於日常生活的多元應用中。為展現資通訊科專研發效益，在經濟部產業技術司的支持下，工研院攜手資策會、紡織所、船舶中心及業界科專參與廠商，將於9月29日至30日在台北國際會議中心（TICC）盛大舉辦「2026 ITRI ICT TechDay」技術發表會。今年展會以「創新共構 智領未來」為主軸，聚焦「衛星及6G通訊」、「無人載具」與「AI應用」三大焦點，發表多項前瞻研發成果，展現科技商業落地的堅實力量。

在法人科專成果方面，工研院傾力打造「5G/6G網路管理與組網產品（AI-RAN技術）」，宛如為基地台配備一位24小時待命的「AI專屬網路管家」，聽得懂需求、提前預測網路異常，協助網管人員快速排除問題，讓網路更順暢、維運更省力，經6G實驗網驗證，可將網路修復時間縮短97%、通訊效能提升50%；同時前瞻亮相的「ISAC通感融合無線網路雷達」，更是讓基地台瞬間進化成「天眼」，邊傳訊號邊掃描環境，為智慧城市與場域安防奠定堅實基礎。

在業界科專成果上，義傳科技成功研發全新的「Cobra 5G晶片」，採用先進製程統整核心功能，傳輸速度高達 1.5Gbps，約21秒就能下載完一部4GB藍光電影的效率，運作功耗更降至27W，耗電量相當於一顆家用LED省電燈泡而已，此項技術將大幅打破國外大廠壟斷的市場局面；濰元科技則推出低耗電便攜式低軌衛星地面收發射頻前端模組，其產品整合相位陣列天線、電子波束掃描與自動衛星追蹤技術，可在不同環境下快速建立並維持穩定通訊鏈路。憑藉輕量化、低功耗、快速部署與簡易操作等優勢，可廣泛應用於政府救災、國防、企業備援及偏遠地區通訊。從 AI 專屬網路管家、基地台天眼到關鍵晶片與衛星通訊設備，台灣正以極具競爭力的軟硬整合實力，串連本土供應鏈，搶攻全球通訊與航太商機。

除資通訊技術外，本次展會搶先公開其他成果：一、智慧餐桌清理機器人：結合視覺語言動作模型（Vision-Language-Action, VLA）前瞻技術，賦予機器人理解複雜場景、自主規劃與靈活操作的能力，可快速適應多樣且動態變化的餐桌環境，為餐飲服務自動化提供具商業落地潛力的創新解決方案。二、HoleInOne全場域複合式感知一體機系統方案：突破傳統單一感測器極限，一機整合雷達與光學影像，展現跨感測器融合與邊緣 AI 運算的卓越性能。目前HoleInOne已導入國際錦標賽等級的揚昇球場，進行選手訓練課程與服務驗證，並於霧峰球場展開高球體適能訓練驗證，持續從實際運動場域累積應用經驗，推進技術從研發成果走向市場服務。

本屆ITRI ICT TechDay亦規劃多場國際前瞻論壇，邀請國內外重磅產學界專家與標竿企業代表，包括日本NTT、AMD及中華電信等國際品牌權威講師親臨分享，剖析衛星通訊、6G、無人載具及AI在智慧製造與企業治理等面向的智慧生活應用。期盼透過技術移轉與跨界合作，帶動國內資通訊產業鏈全面升級。歡迎產業界先進與媒體朋友踴躍報名參加，共同體驗前瞻資通訊科技帶來的全新變革。報名網址：https://reurl.cc/lnQA4j

「ISAC通感融合無線網路雷達」讓基地台瞬間進化成「天眼」，為智慧城市與場域安防奠定堅實基礎。圖／工研院提供
「ISAC通感融合無線網路雷達」讓基地台瞬間進化成「天眼」，為智慧城市與場域安防奠定堅實基礎。圖／工研院提供

義傳科技Cobra MT2824晶片驅動O-RU，支援AI-RAN與多元智慧連網應用。圖／業者提供
義傳科技Cobra MT2824晶片驅動O-RU，支援AI-RAN與多元智慧連網應用。圖／業者提供

工研院 消費 資通訊 機器人 資策會

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