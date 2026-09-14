中光電智能感測雙新品亮相 Sensor China 2026拓展高價值市場

中光電投控（3718）旗下中光電智能感測（CMC）將於2026年9月16日至18日參加於上海跨國採購會展中心舉辦的「中國(上海)國際感測器技術與應用展覽會（Sensor China）」，展出多款創新感測器產品。其中，優化升級的「微型差壓感測器」與全新推出的「觸覺壓力感測器」將同步亮相，展現中光電智能感測持續深化MEMS感測技術布局，並積極拓展高附加價值應用市場的研發成果。

此次優化升級的「微型差壓感測器」進一步提升量測精準度、穩定性及可靠性，兼具微型化設計與多元量程等優勢，可靈敏偵測細微壓差，並提供1kPa、6kPa、10kPa、40kPa等多種量程選擇，可依不同應用需求提供彈性配置。產品應用鎖定醫療、工業、安防及智能家居等多元市場，為客戶打造高精度、高可靠性的感測解決方案，提升產品競爭力。

新推出的「觸覺壓力感測器」採用MEMS技術，具備體積小、高精度及「Any Surface Touch」等特色，可支援金屬、玻璃、木材等多元材質表面的觸控與壓力感測應用，有助於提升產品外觀設計的靈活性與人機互動體驗。同時，產品亦具備良好的環境適應性，即使使用者配戴手套，或裝置表面存在水氣、油汙等情況，仍可維持穩定的觸控與壓力感測效能，有效提升各類使用環境下的操作可靠性。產品初期鎖定教育平板、電競設備及車載等高附加價值應用市場，持續拓展多元感測產品布局，掌握新興市場商機。

中光電智能感測表示，期待透過中國（上海）國際感測器技術與應用展覽會，與產業夥伴深入交流，掌握感測器技術的創新方向與市場應用趨勢，並展現公司在智慧感測領域的技術實力與多元產品布局。未來，公司將持續以高品質感測產品與客製化服務回應市場需求，深化技術創新與產品開發，積極創造更多應用價值，協助客戶因應快速演變的產業環境、掌握市場先機，共創多元商機。