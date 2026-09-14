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全台首家！momo將資安納入ESG供應鏈治理 攜近百家供應商啟動聯防

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）近期舉辦第三屆「momo供應商ESG學苑」，首度以「共築信任 資安聯防」為題，成為全台首家將資安議題納入ESG供應鏈治理的電商業者，攜手近百家供應商夥伴及產學專家，共同面對AI時代的新興風險。

momo表示，持續推動供應商後台管理系統導入FIDO無密碼驗證機制，將資安從企業內部管理延伸至供應鏈日常作業，從制度、技術到夥伴協作同步強化數位信任與營運韌性。

隨著企業數位化程度持續提高，加上生成式AI快速普及，資安風險已不再只存在於企業內部。世界經濟論壇《Global Cybersecurity Outlook 2026》指出，65%的大型企業將第三方與供應鏈弱點列為實現資安韌性的最大挑戰，較前一年的54%進一步攀升；企業與供應商之間的系統、資料與服務高度串聯，任何一個環節出現漏洞，都可能沿著供應鏈擴大影響，從營運中斷一路延伸至品牌聲譽與消費者信任。對電商平台而言，資安因此不只是IT議題，更逐漸成為公司治理與永續經營的一環。

富邦媒體科技總經理谷元宏表示，momo每天串聯大量消費者、品牌與供應商夥伴，信任是平台能夠長期經營最重要的基礎。面對AI與數位商務快速發展，資安不能只靠單一企業做好，而要讓整個供應鏈一起提升防護能力。

今年momo也將「資安聯防」從知識交流進一步落實到供應鏈日常作業，持續推動供應商後台管理系統導入FIDO無密碼驗證機制，以更安全的身分驗證方式，降低傳統帳號密碼可能衍生的網路釣魚、帳密外洩與冒用風險。透過供應商每天使用的系統入口升級，momo將資安防護從企業內部往合作夥伴端延伸，讓資安治理真正進入供應鏈日常營運。

momo供應商ESG學苑連續舉辦三年，議題也隨著企業永續環境持續演進。從環境永續、供應鏈協作，到今年進一步納入AI資安與數位治理，反映企業永續已逐步從「自己做好」，走向如何與整個供應鏈共同降低風險、建立韌性。

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