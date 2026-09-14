仁寶Exascale Labs簽署合作意向書 打造SST 800VDC架構

仁寶（2324）將與美國新一代AI基礎設施供應商Exascale Labs簽署合作意向書（Letter of Intent, LOI），雙方將共同在美國打造新一代GPU系統驗證平台。該平台將採用固態變壓器（Solid-State Transformer，SST）技術建構原生800伏特直流（800 VDC）架構，用以測試GPU運算系統在完整整合的AI資料中心環境中的實際運作效能。

此平台將整合仁寶量產等級的GPU伺服器平台與液冷系統，以及Exascale的模組化資料中心（Modular Data Center，MDC）與SST電力架構，針對電力、運算、冷卻及控制系統進行整合驗證。

隨著GPU機櫃功率密度持續攀升，業界正積極探索800 VDC架構，以減少電力轉換環節並提升配電效率。目前，針對電力、伺服器、冷卻與軟體控制系統進行全面實體整合驗證的案例仍相對有限。本計畫將雙方量產等級硬體導入共同測試環境，使電氣、熱管理、機構及軟體介面能在實際部署前進行整合開發與驗證。

依據雙方預期的合作分工，仁寶將提供位於美國的專案場域、GPU伺服器及液冷系統；Exascale則將負責設計模組化資料中心系統、以SST為基礎的電力架構及相關軟體系統，並主導平台的端到端部署、系統啟用（commissioning）與測試。