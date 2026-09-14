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無人機國家級檢測基地落腳台中 2029年啟用拚產業鏈成形

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國家級無人機檢測試驗室確定落腳台中！圖／楊瓊瓔提供
國家級無人機檢測試驗室確定落腳台中！圖／楊瓊瓔提供

國家級無人機檢測試驗室確定落腳台中！立委楊瓊瓔今天會同中部無人機業者與相關單位，現勘台中分局預定地。標準檢驗局表示，試驗室面積約1197平方公尺，規畫建置電波暗室等檢測設施，行政院9月初核定3年期計畫，預計2029完工啟用，將逐步建立25公斤以下無人機的檢測量能，協助產業研發、驗證及量產，推動台灣無人機產業接軌國際。

標準檢驗局副局長謝翰璋表示，無人機檢測試驗室預定設置於台中分局，未來將逐步建置檢測能力，涵蓋動態群飛、避障、衛星通訊等相關規範，並提供在地化檢測與驗證服務。過去業者若需進行相關檢測，可能面臨跨國送驗的時間與成本，國家級試驗室落地後，可提供一站式服務，協助業者提升技術、縮短產品上市時程，也強化台灣無人機產業的國際競爭力。

標準檢驗局長陳怡鈴指出，台中分局服務範圍涵蓋中彰投地區，約有8000家中小企業，每年案件量超過26萬件，無人機檢測試驗室落腳台中後，可就近服務中部業者。行政院核定3年期計畫後，標檢局選定台中分局作為建置基地，主要看中台中精密機械及航太產業聚落完整，具備上下游產業鏈整合優勢，未來將持續強化檢測驗證能力並與國際標準接軌。

楊瓊瓔表示，台中大肚山黃金縱谷擁有完整的精密機械產業聚落，加上航太零組件製造能量與上下游供應鏈，具備發展無人機產業的良好基礎。國家推動無人機戰略，應進一步整合台中既有產業優勢，從研發、製造、檢測驗證一路串聯到量產，讓台灣無人機產業「從台中起飛」。

楊瓊瓔強調，無人機不只是新興科技產業，也牽涉國防安全、電子作戰及未來低空經濟發展。她支持台中建置國家級無人機檢測試驗室，就是希望補足產業發展所需的檢測驗證量能，協助台灣業者提升自主技術與國際競爭力，同時創造更多高科技就業機會，讓台中成為無人機產業的重要生產基地。

台中市經濟發展局長張峯源表示，中央選擇在台中設置國家級檢測試驗室，對台中產業升級具有重要意義。市府高度支持相關計畫，未來在建照等行政程序上，也將協助標檢局加速推動，讓試驗室順利落地。

台中市議員李中表示，無人機只是起點，台中未來還可進一步發展無人載具、人形機器人等新興科技產業。若能提高台灣自主製造與自製率，不僅有助國防安全，也能帶動低空經濟及相關高科技產業發展，形成新的產業動能。

楊瓊瓔表示，未來台中將朝打造「非紅供應鏈」方向發展，結合國防科技、在地企業及產學研能量，建立從研發、製造、驗證到量產的完整無人機產業生態系，讓台中成為台灣高科技發展重鎮，打造下一個具國際競爭力的產業聚落。

國家級無人機檢測實驗室落腳台中，立委楊瓊瓔（左三）、議員李中會勘預定地。圖／楊瓊瓔
國家級無人機檢測實驗室落腳台中，立委楊瓊瓔（左三）、議員李中會勘預定地。圖／楊瓊瓔

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