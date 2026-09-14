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洛克威爾自動化攜手天源義記 打造智慧轉型新標竿

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

全球工業自動化與數位轉型領導品牌洛克威爾自動化14日宣布，攜手台灣專業工程鏈條製造品牌天源義記（TYC），成功完成台灣首例 Plex 雲端製造執行系統（MES）導入，有效優化製程品質與交期表現，並建立標準化、可擴展的數位生產管理模式。

隨著全球製造業重塑未來產業格局，企業正從效率導向的自動化，轉向以數據為核心的營運引擎，以智慧製造開創新的商業價值。

洛克威爾自動化台灣區總經理譚世宏表示，全球近九成的企業表示需要藉由數位轉型以保持競爭力，傳統製造業也正逐步打破數據孤島，透過雲端、資料整合與數位化等技術串聯跨系統、跨廠區的資訊架構。很榮幸能與天源義記共同展開智慧製造新篇章，此次合作不僅是雙方攜手創造的成果，更為台灣機械產業的轉型升級樹立新標竿與可依循的實踐模式。

天源義記總經理蔣惠咸表示，天源義記以鏈條設計、製造及工程能力為核心，提供客戶涵蓋全價值鏈的高客製化整合服務。面對全球製造環境與需求快速變化，智慧製造升級已成為提升營運效率與強化競爭力的關鍵。透過導入洛克威爾自動化的雲端智慧製造解決方案，進一步強化天源義記的應變能力與營運韌性，為長期市場競爭與持續成長奠定穩健基礎。

天源義記為全台最大的工業鏈條製造商之一，產品出口至全球 30 餘國，其過往作業高度依賴人工，且既有系統與數據較為分散，因而限制了營運效率與擴展性。基於多品項、低產量，以及機械產業的產品生命周期長的特性，本次合作於八個月內完成 Plex 製造執行系統導入，建立高擴展性的雲端架構並串聯品質管理系統（QMS）、設備維護及模具管理等模組化應用，打造兼具韌性、靈活且可擴展的數位製造模式。

透過數位化工作流程與互聯營運模式，天源義記重新定義傳統鏈條製造流程，並更有效回應全球客戶的多元需求與合規要求。展望未來，洛克威爾自動化將持續協助天源義記與在地產業夥伴，深化智慧製造應用，拓展傳統機械產業轉型的更多可能性。

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