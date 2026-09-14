睿生光電看好印度市場 2026年出貨年增1.6倍

群創光電小金雞睿生光電（6861）布局印度市場有成，於法說會中揭露2026年印度市場全年出貨量預估年增1.6倍。主要受惠於今年下半年印度標案放量，以及INCX代工廠放量同步到位。

睿生光電今（14）日股價開盤即強攻至漲停，上漲21元，盤中成交量1,077張，來到235.5元的漲停價位。

睿生光電日前於法說會揭露，展望2026年下半年營運走勢，TFT半成品需求穩定，FPD後段模組出貨動能較強，印度、巴西等新興市場機會明確。睿生光電原位於南科的產線因應群創TFT廠調整，睿生原廠區已完成策略性備貨，庫存超過十萬片，足以支應2026至2028年客戶出貨需求。

睿生光電產線已啟動移轉作業，新廠區多項產品已完成送樣，客戶驗證持續推進。預計9月底完成裝置搬遷至竹南園區，規劃11月初新廠全面投入量產。新廠QMS認證預計2027年第2季取得；印度廠已取得CDSCO認證，可持續供貨。