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WirForce2026首度移師台北世貿一館 場地規模放大三倍

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

亞洲最大網路派對 WirForce 2026 將於9月24日至27日在台北世貿一館盛大登場。今年活動首度移師世貿一館，場地規模較過往放大三倍，並全面升級舞台硬體、展區內容與網路基礎建設，打造橫跨遊戲、科技、電競硬體、ACG、創作者與生活娛樂的年度數位娛樂嘉年華。

本次將聚焦「WirForce2026規模升級與科技亮點」，從千人BYOC秒殺、破億硬體設備進場，到自研AI網路管理系統，與中華電信10G網路專線支援，呈現大型玩家活動如何滿足遊戲連線、實況直播與台日VTuber異地共演等高密度需求。

一， WirForce 2026首度移師世貿一館：場地規模放大三倍，舞台、展區與玩家體驗全面升級。二，千人BYOC 秒殺、破億硬體設備進場：延續四天三夜、96 小時不間斷 LAN Party，展現核心玩家社群與高階硬體消費動能。三，10G網路專線與AI網路管理導入: 中華電信持續擔任指定網路合作夥伴，支援現場遊戲連線、實況直播與台日 VTuber 異地共演需求。

四，科技品牌打造沉浸式電競體驗：AORUS、Logitech G、Predator、MONTECH、FSP、ZOTAC GAMING 等品牌將帶來電競設備、新品展示、任務挑戰與玩家互動體驗。五，舞台陣容與現場體驗亮點齊發：藍井艾露、伊織萌、問號、鳥屎、Ring、風動等卡司接力登場，並結合24H戰鬥陀螺區、殘酷舞台直播與hololive聯名周邊，展現WirForce 2026 多元娛樂亮點。

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