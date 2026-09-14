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MSI微星震撼亮相2026東京電玩展 突破硬體工藝新里程

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星科技登陸 2026 東京電玩展 ，亮相 5090 LIGHTNING Z 傳奇顯卡、Claw 8 EX AI+與紅點獲獎陣容 。微星／提供
微星科技登陸 2026 東京電玩展 ，亮相 5090 LIGHTNING Z 傳奇顯卡、Claw 8 EX AI+與紅點獲獎陣容 。微星／提供

全球電競暨高效能運算領導品牌 MSI 微星（2377）於 2026 東京電玩展（TGS）揭幕次世代旗艦陣容。今年適逢品牌成立40週年，也是 TGS 邁入 30 週年並首度延長至 5 天展期的雙里程碑。微星科技於幕張展覽館盛大展出傳奇顯示卡、AI 掌機、智慧顯示器與高階PC零組件等新品，展現由硬體效能領導者邁向地端 AI 生態系的嶄新格局。

「微星始終致力於打造極致效能的電競產品，為全球玩家帶來無可比擬的沉浸體驗。」微星科技行銷副總經理程惠正表示：「在 TGS 30 週年的舞台上，我們展現的不僅是硬體工藝的突破；隨著 AI 時代來臨，微星強大的裝置端算力更將成為 AI 代理（AI Agents）運行的最佳基石，讓玩家與創作者在日常應用中體驗前所未有的智慧與流暢。」

未來即刻點燃，傳奇再度回歸。MSI 巔峰之作 RTX 5090 LIGHTNING 專為極限而生，從強化水冷系統、精密碳纖維細節到 LIGHTNING 專屬切割設計，展現毫不妥協的旗艦工藝。配有8吋顯示螢幕可進一步帶來個人化視覺體驗與顯示美學，搭配專為極限超頻打造的設計，釋放 GeForce RTX 5090 的效能潛力，不只追求強悍效能，更將「完美」化為現實。

全球首款搭載 Intel Arc G3 Extreme 處理器的掌上型裝置，完美兼顧強悍算力與長效續航。全新機身導入更符合人體工學的握把結構，搭載 Hall-effect 霍爾感應組件（扳機與搖桿），提供更精準的操作手感。軟體體驗方面，支援 Xbox Mode 與全新 MSI Quick Settings 操作介面，外觀採用大膽且充滿未來感的「虛空紫」配色。

Crosshair A16 HX MLG 魔龍姬限定版採用獨特的星芒白色調，細緻的珍珠塗層在光影流轉間，隱約透出如火焰般的紅潤色澤，設計主軸為MSI原創虛擬角色魔龍姬：妮雅，這位充滿熱情、勇敢且擁有強烈正義感的龍族守護者，她的赤焰意志化為鮮明的紅色元素，為產品注入了獨一無二的個性。

旗艦設計再進化！榮獲 2026 紅點設計大獎的 MEG CORELIQUID E15 360 與 MEG MAESTRO 900R 即將於日本上市。MEG CORELIQUID E15 360 採用鋁製外框，搭載 6.67 吋 2K 曲面 AMOLED 螢幕，呈現裸視 3D 視覺效果；MEG MAESTRO 900R 則搭載三面全景玻璃與四向旋轉主機板托盤，為高階 PC 組裝帶來兼具質感與靈活性的全新體驗。

微星 東京電玩展 工藝

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