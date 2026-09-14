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AI 算力狂潮燒向台股！CSP 資本支出預估衝破7,800億美元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI應用刺激伺服器需求激增，近年大型語言模型（LLM）、生成式AI及多模態等應用快速崛起，帶動對高效能平行運算的需求大幅增加，除了高階AI伺服器需求持續成長外，推論運算所需的ASIC，以及儲存型通用伺服器需求也同步升溫。

事實上，CSP資本支出增速加快，算力需求持續提升，帶動CSP擴大資本支出，形成持續且規模化的採購動能，進一步推升AI伺服器需求。近期各大CSP法說會對2026年資本支出展望維持高度樂觀，預估2026年CSP資本支出年增率由原先85.9%上修至90.9%，規模達7,857億美元。

法人分析，台股企業獲利成長強勁，過去2000年及2008年台股本益比偏高，主要受到網路泡沫及美國次級房貸風暴引發金融市場動盪影響。隨著AI需求強勁成長，台灣企業創匯能力提升，加上海外資金持續匯入，市場資金維持充沛，有利於台股評價提升。

目前台股企業獲利進入上修循環，2026年本益比約22.8倍，僅略高於長期平均20倍。法人指出，AI硬體廠商如，台積電、日月光、三星、台光電等財務面如毛利率、營業利益率表現佳。

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