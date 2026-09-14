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記憶體賣方市場延續 第4季DRAM、NAND價格看漲

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
法人預估，第4季 DRAM、NAND Flash價格分別季增約20%、30%。路透
法人預估，第4季 DRAM、NAND Flash價格分別季增約20%、30%。路透

今年第4季記憶體產業將延續AI驅動的結構性缺貨循環，AI伺服器、推論運算、HBM、Server DDR5、高容量RDIMM與Enterprise SSD持續推升需求，而2023至2024年原廠縮減資本支出與晶圓投片所形成的供給缺口尚未完全修復。法人預估，第4季 DRAMNAND Flash價格分別季增約20%、30%，供需仍呈負值，價格談判權持續掌握在供應端。

法人分析，群聯（8299）持續從傳統NAND控制晶片與模組供應商，轉型為AI資料與儲存基礎設施供應商。受惠Enterprise SSD、高容量QLC SSD、AI推論儲存及CSP需求成長，PCIe Gen5／Gen6控制晶片、Pascari Enterprise SSD及aiDAPTIV等產品可望隨AI資料中心擴建逐步放量；同時NAND價格持續上行，也有助提升既有庫存價值，並帶動產品組合改善。

另外，華邦電（2344）則受惠SLC NAND、NOR Flash、利基型DRAM及eMMC供給持續吃緊。法人表示，隨國際大廠將產能轉向HBM、高層數3D NAND及高容量Server DRAM，成熟製程供給受到排擠，加上車用、工控、網通及AI伺服器Code Storage需求成長，華邦電可望受惠記憶體價格上漲、產品組合改善及成熟製程供給收縮，成為本輪記憶體長周期上行的台股受惠者。

DRAM NAND

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