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賴建信參加APEC部長會議 台美推AI與能源任務小組

中央社／ 台北14日電
經濟部次長賴建信10至11日參加北京舉辦的亞太經濟合作（APEC）能源部長會議。中央社
經濟部次長賴建信10至11日參加北京舉辦的亞太經濟合作（APEC）能源部長會議。中央社

經濟部次長賴建信10至11日參加北京舉辦的亞太經濟合作（APEC）能源部長會議，經濟部表示，台灣與美國推動在APEC能源工作組下，成立AI與能源相互促進任務小組，台灣將積極參與並分享AI及能源相關經驗。

經濟部今天透過新聞稿表示，APEC第16屆能源部長會議聚焦在確保能源普及、強化AI與能源相互應用與提升，以及推動合作以促進能源安全。台灣於會中分享透過多元綠能、深度節能、科技儲能及強韌電網等4大面向，達成穩定供電以支持產業發展。

經濟部表示，台灣以前瞻思維掌握電力需求與能源發展，建立每年定期檢討電力供需情勢、並以10年為期滾動評估未來需求的機制，將經濟成長、AI、半導體、資料中心及重大產業投資等發展趨勢納入規劃，提前布局所需電力與調度資源，強化能源基礎建設與供電韌性，讓電力供應與能源建設走在產業發展之前，為未來經濟成長與產業升級預留充足空間。

經濟部說明，台灣一向積極參與APEC，台灣在電網調頻、儲能及AI能源應用等方面的發展成果，更在本次會議中屢獲會員體提及為APEC值得借鏡的典範。

經濟部表示，賴建信於會議期間與來自其他經濟體的能源部長場邊交流，分享台灣二次能源轉型進展，包括離岸風電已累計完成514座風機建置，裝置容量排名全球第5，離岸風電發電量更在2025年首度突破100億度。

經濟部提到，作為全球半導體與AI供應鏈的核心，台灣與美國推動在APEC能源工作組（EWG）下成立AI與能源相互促進任務小組，是本屆能源部長會議最重要具體成果之一，台灣支持美國領導本項課題推動，將分享AI及能源相關經驗並積極參與。

經濟部強調，這次會議不僅展現台灣在穩定供電、能源轉型上的成果，也利用會議期間與會員體代表就能源安全、電網韌性、AI應用等議題交換意見。台灣透過APEC持續深化與亞太夥伴的交流與連結，積極參與區域能源政策及技術合作，共同提升亞太能源安全與韌性。

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