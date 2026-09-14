北台灣有條件開放！大同、華碩擬建置桃園AI算力中心

台電有條件開放桃園以北地區增設契約容量達5MW以上資料中心，桃園及基隆電廠周邊興建AI資料中心（AIDC）數量大增，據了解，大同及華碩等集團都有在桃園建置資料中心計畫，台電則強調AI DC需建表後微電網穩定電網避免干擾鄰近半導體廠。

大同集團今年加速轉型，旗下大世科佈局AI 資料中心現代化、軟體以及維運服務進度最快，上半年業績已有9成來自於此，加上精英在AI產品設計能力及大同電力事業群的機電基礎建設方案，結合大同智能的EMS能源管理，針對AI資料中心發展商機，大同更成立專案小組爭取機會。

桃園成AI DC聚落！企業覓地首選

大同集團強調本身具備 「電力、算力、土地」 三大要素，正全力發展 AIDC 產業，除傳出已在桃園覓地興建自有AI DC，系統設備製造中，預計9月裝機進入概念驗證（AI DC POC），大同也藉此取得edge AI客戶訂單，據了解，集團內部也計畫9~10月對外發表集團在AI DC的機電建置與管理維運能力，大同表示目前供應緊俏的大型電力變壓器，交期只需要9個月，相對同業18～36個月有更大優勢，除台灣也已到澳洲設立子公司拓展業務。

不只是大同計畫在桃園興建AI DC示範場域，華碩集團也在桃園計畫興建自有AI DC，業內人士指出，由於企業AI算力需求增加，自建企業主權AI保護資料隱私需求漸增，主機放哪裡或者用哪裡的算力，都成為剛需，而隨政府適度開放北台灣算力建置，代管資料中心或自有算力中心的建置消息正陸續出現。

AI應用需求大增，企業建置AI資料中心需求日增，但北台灣從2023年底開始，受到電力調控需求影響，要求桃園以北不開放新申請建置5MW以上資料中心，許多大型資料中心被迫往南部設立，北台灣以既有饋線建置為主，但近期台電開始研議，有條件開放鄰近電廠的區域申請設立。

AI DC地點面臨2挑戰！桃園基隆成熱區

台電主管指出，對於開放北台灣建置算力中心，其實台灣總發電機的裝置容量絕對足夠，但因為「碳中和」與「減碳」政策規範，許多電廠發電量受到限制，比方10 年前可發 400 億度，現今只被允許發 200 億度，其次，某些地區電力輸送能力（電送得到與否）是第二個挑戰。

台電主管解釋，AI資料中心用電量極大，若選在電網薄弱或遠離電源的區域，拉設高壓電網線路的工程期程漫長且困難，台電很難保證能「如期供電」，但若在鄰近電廠區域則相對容易，因此台電的開放規劃會針對現在桃園跟基隆電廠周邊有條件開放，業者選址也可以依據此邏輯選。

AI DC易干擾電網穩定，需建表後微電網

而AI資料中心林立，也對電網帶來挑戰，台電主管表示，AI 資料中心的用電負載具備高度變動性，瞬間的電壓與頻率突波會對公用電網產生劇烈衝擊，美國就曾因某資料中心瞬間切離公用電網，負載降低讓發電網頻率衝高而影響到附近半導體晶圓廠的運作。

鑑於此，台電也表示，現在北台灣AI資料中心建置，關鍵在於必須配置「表後微電網」，包含自備快速燃氣引擎、氫燃料電池等發電裝置，並結合儲能系統，其次，資料中心的能源管理系統（EMS）必須與算力調配高度整合，當外部電網供電吃緊時，主動調降算力或由表後微電網供電，等電網充裕時再進行儲能或提高算力使用量。

台電指出，透過上述機制，讓 AI DC 從單純的「電網負擔者/電力消耗者」，轉型為能協助平抑負載的「電網協作支援者」，才能符合在北部設廠的審查要件。