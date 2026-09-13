面板雙虎卡位光通訊 群創報捷 傳躋身輝達、Google關鍵元件代工夥伴

康寧助力群創（3481）、友達（2409）卡位台積（2330）電面板級封裝夥伴之際，也攜手面板雙虎衝刺光通訊新商機，其中，群創與康寧合作光耦合封裝組件，揮軍CPO市場，傳出已成為輝達、Google等大咖的夥伴。友達整合集團及生態圈夥伴，打造系統級Micro LED CPO光學模組，已送樣AI供應鏈。

群創貼近半導體與光通訊發展，不僅強攻面板級封裝，在光通訊領域也加入由台積電和日月光（3711）發起的「矽光子產業聯盟」，參與共同制定產品規格，要協助台灣搶下光通訊領域的話語權。

群創藉由與康寧合作的玻璃光通道技術，傳出已成為輝達及Google等雲端巨頭的光通訊關鍵元件代工夥伴，將玻璃技術做為矽光子的基本載板材料，解決傳統材料在高頻傳輸下的訊號損耗問題。

據悉，群創結合康寧的雷射精準切割技術與材料，開發適用於矽光子（SiPh）平台的玻璃光通道基板，打造光耦合封裝組件，揮軍CPO，雙方合作大幅縮短電訊號轉換為光訊號的距離，預期可降低系統功耗達50%，並大幅提升數據傳輸頻寬。

友達方面，透過Micro LED技術搶進CPO應用，是集團「AI四支箭」策略布局重要一環。

友達表示，挾光學耦合、異質整合及精密製造三大核心能力，以及領先業界的Micro LED技術，積極研發新世代Micro LED 光通訊解決方案；瞄準資料中心10公尺短距離的高速傳輸需求，由友達進行巨量轉移、重布線層（RDL）封裝、光學耦合及系統架構，整合集團企業富采（3714）的發射光源、鼎元（2426）的接收元件，及運用達興材料的感光性介電絕緣材於RDL封裝中。

友達並結合生態圈夥伴康寧的光纖解決方案，打造系統級Micro LED CPO光學模組，適合應用於CPO共封裝光學及AOC主動式光纜等高速互連情境。

友達強調，其Micro LED CPO系統級光學模組採用寬而慢的並行架構，透過大量Micro LED傳輸通道共同承載資料流量，降低高功耗訊號補償機制的依賴，兼顧傳輸效能與減輕散熱負擔，適合AI資料中心等高密度、高效率的運算環境。