快訊

Anthropic前研究員憂AI失控消滅人類 執行長：他批評的是整個產業

持續往南追…高金素梅前助理張俊傑逃亡案 警連2天自南部帶回2男釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

面板雙虎卡位光通訊 群創報捷 傳躋身輝達、Google關鍵元件代工夥伴

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

康寧助力群創（3481）、友達（2409）卡位台積（2330）電面板級封裝夥伴之際，也攜手面板雙虎衝刺光通訊新商機，其中，群創與康寧合作光耦合封裝組件，揮軍CPO市場，傳出已成為輝達、Google等大咖的夥伴。友達整合集團及生態圈夥伴，打造系統級Micro LED CPO光學模組，已送樣AI供應鏈。

群創貼近半導體與光通訊發展，不僅強攻面板級封裝，在光通訊領域也加入由台積電和日月光（3711）發起的「矽光子產業聯盟」，參與共同制定產品規格，要協助台灣搶下光通訊領域的話語權。

群創藉由與康寧合作的玻璃光通道技術，傳出已成為輝達及Google等雲端巨頭的光通訊關鍵元件代工夥伴，將玻璃技術做為矽光子的基本載板材料，解決傳統材料在高頻傳輸下的訊號損耗問題。

據悉，群創結合康寧的雷射精準切割技術與材料，開發適用於矽光子（SiPh）平台的玻璃光通道基板，打造光耦合封裝組件，揮軍CPO，雙方合作大幅縮短電訊號轉換為光訊號的距離，預期可降低系統功耗達50%，並大幅提升數據傳輸頻寬。

友達方面，透過Micro LED技術搶進CPO應用，是集團「AI四支箭」策略布局重要一環。

友達表示，挾光學耦合、異質整合及精密製造三大核心能力，以及領先業界的Micro LED技術，積極研發新世代Micro LED 光通訊解決方案；瞄準資料中心10公尺短距離的高速傳輸需求，由友達進行巨量轉移、重布線層（RDL）封裝、光學耦合及系統架構，整合集團企業富采（3714）的發射光源、鼎元（2426）的接收元件，及運用達興材料的感光性介電絕緣材於RDL封裝中。

友達並結合生態圈夥伴康寧的光纖解決方案，打造系統級Micro LED CPO光學模組，適合應用於CPO共封裝光學及AOC主動式光纜等高速互連情境。

友達強調，其Micro LED CPO系統級光學模組採用寬而慢的並行架構，透過大量Micro LED傳輸通道共同承載資料流量，降低高功耗訊號補償機制的依賴，兼顧傳輸效能與減輕散熱負擔，適合AI資料中心等高密度、高效率的運算環境。

輝達 面板雙虎 群創

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

康寧助攻 群創、友達搶當台積面板級封裝夥伴

我與比利時imee中心晶片論壇 聚焦矽光子與先進封裝、單晶片等技術

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

手機晶片雙雄AI戰火升溫 高通拿下亞馬遜1.9兆元大單

相關新聞

狠踹建商…今年科技業躍「獵地王」 大立光登近期最狂買家

科技業獵地火拚開發商；截至9月4日，科技業掃貨金額飆破1,700億元新高，且交易件數達65筆、獵地面積更飆上17.43萬坪，今年交易件數、金額、面積首度超越建商、科技業一躍成獵地王，強大買盤更點燃今年商用市場工業地、廠房火熱買氣挑戰2,000億元新高。

AI 算力爆發！資料中心用電規模激增 東元、大同搶攻電網基建

美國能源資訊署（EIA）9月最新《短期能源展望》預估，全美2026年售電量將達4.135兆度，2027年攀升至4.211兆度，連創新高，其中商業部門占全美新增售電量達63％，資料中心擴建為最主要推力。隨變壓器交期普遍長達二至三年，東元、大同加速搶攻電網基建商機。

台積鏈高雄徵才逾千人 盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才

台積電昨（12）日在高雄舉辦「2026年台積公司暨供應商聯合徵才」活動，期盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才，促進高雄地區就業與經濟發展。預計釋出涵蓋工程師、技術員等逾1,000個多元職缺。

三科技廠法說談營運：力成15日舉行 AMAX、宏致17日召開

科技公司法人說明會陸續登場，力成將於15日舉行，AMAX-KY與宏致，則預定17日舉行。法人關心三家公司對下半年最新市況的看法，尤其是力成，外界還關心包括記憶體產業展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。