蘋果供應鏈將迎新機紅利

蘋果破天荒調漲前一代iPhone價格，甚至停產iPhone 17 Pro旗艦機種， 業界分析，蘋果最新策略應是為了拉近舊機和新機價差，讓原本有意換機的果粉打消「買舊機種會更便宜」的念頭，目標將換機潮帶向最新的iPhone 18系列，台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等供應鏈有望迎來新機紅利效應。

蘋果推出iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max兩款新旗艦機，及首款折疊機iPhone Duo之後，同步調整舊世代機種銷售及價格策略，顯示蘋果在這波零組件缺貨潮下，不得不冒著產品出貨量下滑的風險調漲終端價格。

業界分析，蘋果此次大幅調整銷售價格及停售iPhone 17 Pro系列，主要是希望消費者將換機目標直接鎖定最新iPhone 18系列。由於新機種不僅硬體效能大幅升級，也能完整支援蘋果最新推出的Siri AI，透過營運策略轉變，希望刺激消費者採購最新機種。

從整體蘋果策略來看，仍有利供應鏈，包括負責晶圓代工的台積電、光學鏡頭的大立光及手機組裝的鴻海都同步受惠這波新機效應。

觀察蘋果在iPhone 18系列硬體效能上的各種升級，包含運算處理器A20 Pro效能較上代增加兩成以上，並提升散熱效率，避免晶片在溫度大幅上升後，自行降頻運算造成的延遲卡頓狀況，同時相機效能也支援更高倍數的可變光圈。