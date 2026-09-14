群創布局光通訊領域 報捷

康寧助力群創（3481）、友達（2409）卡位台積（2330）電面板級封裝夥伴之際，也攜手面板雙虎衝刺光通訊新商機，其中，群創與康寧合作光耦合封裝組件，揮軍CPO市場，傳出已成為輝達、Google等大咖的夥伴。友達整合集團及生態圈夥伴，打造系統級Micro LED CPO光學模組，已送樣AI供應鏈。

群創貼近半導體與光通訊發展，不僅強攻面板級封裝，在光通訊領域也加入由台積電和日月光（3711）發起的「矽光子產業聯盟」，參與共同制定產品規格，要協助台灣搶下光通訊領域的話語權。

群創藉由與康寧合作的玻璃光通道技術，傳出已成為輝達及Google等的光通訊關鍵元件代工夥伴，將玻璃技術做為矽光子的基本載板材料，解決傳統材料在高頻傳輸下的訊號損耗問題。據悉，群創結合康寧的雷射精準切割技術與材料，開發適用於矽光子（SiPh）平台的玻璃光通道基板，打造光耦合封裝組件，揮軍CPO。

友達方面，透過Micro LED技術搶進CPO應用，挾光學耦合、異質整合及精密製造三大核心能力，以及領先業界的Micro LED技術，積極研發新世代Micro LED 光通訊解決方案。

友達並結合生態圈夥伴康寧的光纖解決方案，打造系統級Micro LED CPO光學模組，適合應用於CPO共封裝光學及AOC主動式光纜等高速互連情境。