AI發展太快是否會引發人類大災難 「末世危機論」黃仁勳不認同

AI發展太快是否會引發人類大災難，近期在矽谷引發討論，Anthropic執行長阿莫戴、OpenAI執行長奧特曼、SpaceX執行長馬斯克等AI三巨頭同聲呼籲業界應放慢精進AI模型效能的速度之際，輝達執行長黃仁勳、Hugging Face執行長德朗格則不這麼認為。

Anthropic研究員考克森日前辭職，因為擔心AI「可能在十年內消滅全人類」，並質疑各大AI公司並未負責任處理潛在安全風險。

黃仁勳日前在高盛論壇談到考克森的言論，認為相關說法並非事實。黃仁勳表示，AI企業正在加強關注安全性，計畫推出新的網路安全產品，「還有什麼比製造問題更能創造需求？誰不想讓產品轟動市場、人們排隊購買？」黃仁勳過去也曾公開表示，AI將導致人類滅亡的說法是「胡說」。

AI平台Hugging Face執行長德朗格則質疑，這個問題應該理性討論，讓考克森談論AI導致人類滅絕的風險，就像「問冷氣技師氣候變遷」，強調AI安全問題「不能在少數前沿實驗室的閉門會議中解決」。

黃仁勳和德朗格的意見，反映矽谷近期對AI危機論的反彈。支持這類論述的人認為，AI自主行動及自我改進能力快速提升，可能帶來風險；批評者則認為，AI發展連結人類滅絕，可能誇大目前技術的實際能力。

批評人士指出，如果監管做法由目前領先的AI公司主導，最終可能讓強者更有能力遵守規則，弱者則更難進入市場。