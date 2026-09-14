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破天荒！蘋果上代iPhone價不降反漲 最高漲兩成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
蘋果iPhone 18系列新機即將開賣，舊款iPhone 17系列不僅沒循往例降價，還逆勢漲價，最高大漲300美元，漲幅超過兩成，是蘋果史上頭一遭。（路透）
蘋果iPhone 18系列新機即將開賣，舊款iPhone 17系列不僅沒循往例降價，還逆勢漲價，最高大漲300美元，漲幅超過兩成，是蘋果史上頭一遭。（路透）

蘋果iPhone 18系列新機即將開賣，舊款iPhone 17系列不僅沒循往例降價，還逆勢漲價，最高大漲300美元，漲幅超過兩成，是蘋果史上頭一遭。台灣標準款iPhone 17與平價版iPhone 17e則漲3,000元，最高階的1TB規格iPhone 17 Air更是大漲1.1萬元。

加上先前Macbook、iPad等已陸續漲價，蘋果全系列主力硬體產品全面上調售價，顯示這波科技通膨效應持續蔓延。

根據蘋果官網最新資訊，iPhone 17系列售價「不跌反漲」之餘，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max同步停售，成為蘋果歷來「最短命旗艦機」，也透露蘋果新任執行長特納斯上任後，全面調整營運策略。

蘋果過往推出新iPhone之後，都會調降上一代iPhone價格來促銷。不過，蘋果今年策略大轉彎，將前一代iPhone 17系列舊機種價格明顯調升。

根據蘋果官網，標準版iPhone 17系列在各容量規格皆漲100美元；有「史上最薄iPhone」之譽的iPhone Air入門款同樣調升100美元，但最高階版1TB iPhone Air則大漲300美元，較去年上市價格調漲21%。

台灣iPhone 17系列價格同步調漲，台灣官網售價各版本皆調3,000元；至於在美國官網「漲最兇」的1TB iPhone Air售價更是從一開始的5萬900元，上漲到6萬1,900元，大漲1.1萬元。同時，iPhone 17 Pro系列也從官網中下架，等同於17的Pro旗艦版終結銷售周期。

蘋果先前已先行調整MacBook、iPad、Apple TV等硬體產品售價，漲幅100美元至300美元不等，視容量不同而定，主要反映記憶體售價大幅上漲效應。

蘋果此次作法一反過去科技3C產品隨著時間延伸，產品單價降價的傳統。業界表示，蘋果過往在產品零組件採購上具備絕對優勢議價權，不過，在AI浪潮來襲下，雲端巨頭大舉採購AI伺服器造成零組件大缺貨，蘋果也不得不調整營運策略，透過漲價及調整產品生命周期，應對當前AI瘋狂基礎建設效應。

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