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康寧助攻 雙虎衝面板級封裝

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

全球玻璃基板與材料科學龍頭康寧帶領群創友達正達等三家台灣面板暨玻璃材料業者，衝刺當紅的面板級封裝（PLP）領域。群創、友達更被視為台積電面板級封裝熱門合作夥伴，在康寧助攻下，要與台積電相關技術接軌，助力面板雙虎成為台積電衝刺面板級封裝要角。

AI引爆先進封裝供不應求，並朝「轉圓為方」邁進，玻璃基板將取代矽，成為先進封裝關鍵材料。康寧在精密玻璃材料、雷射切割與特用基板上具全球領先地位，與群創長期在面板及車用領域累積合作默契，助力群創取得跨入玻璃基板先進封裝關鍵門票。

群創先前傳出要與台積電合作先進封裝，康寧技術扮演關鍵要角。群創表示，已累積逾20年的大型玻璃基板黃光、蝕刻、精密加工經驗，並成功將既有的LCD面板產線轉化為FOPLP（扇出型面板級封裝）生產基地。

康寧則在玻璃材料科學，包括離子交換技術、玻璃核心基板與光導通道開發具備全球領先地位，雙方在技術概念上高度互補。

雙方合作上，由康寧提供先進的玻璃材料與平台概念，群創則利用其現有的大面積面板產線與設備，將精密的半導體／光學玻璃製造放大到「面板級」尺寸，以降低單位生產成本，為日後助力台積電發展面板級封裝做好準備。

群創強調，繼Chip First與TGV技術布局後，也完成Chip Last關鍵技術平台，並且透過高密度異質整合（HIPoS）平台，與一站式面板級測試解決方案，實現快速量產目標，要搶攻AI高效運算商機。

群創董事長洪進揚表示，群創採用業界最大面板尺寸620x670mm規格，支援多層RDL的面板級封裝及CoPoS-L like先進封裝平台，未來將積極進行客戶認證並逐步導入量產，攜手產業夥伴拓展AI、HPC、光通訊、機器人及車用電子等高附加價值應用。

友達攜手康寧，發展510×515mm的大尺寸玻璃核心基板（GCS）技術，結合康寧的半導體級玻璃材料與友達的RDL製程技術，以因應AI伺服器核心晶片大型化、高密度互連與低損耗的先進封裝需求。

友達技術長廖唯倫表示，AI推升產業對運算效能的需求，並重新定義半導體先進封裝在整體算力架構中的價值。友達以多年累積的光電整合經驗，串連集團資源架構生態圈價值鏈，加速友達半導體先進封裝技術的商品化進程，要為新世代高速互連的算力架構帶來更具效率與可靠度的新解方。

正達方面，憑藉既有奈米級玻璃精密加工技術，切入半導體先進封裝所需的CoWoS與CoAS玻璃基板領域，過去此類玻璃加工多於中國大陸進行，但在客戶要求「去中化」的趨勢下，正達被康寧相中，主動上門洽談合作。

康寧 面板 正達 群創 友達

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