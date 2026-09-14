科技論壇10月14日登場 簡立峰：AI代理將重塑專業職能

AI Agent（AI代理）技術快速落地應用，影響範圍正逐步擴大。沛星科技獨董暨中華電信董事簡立峰觀察，AI Agent不再僅止於單點輔助，而是具備執行「長天期任務（Long Horizon）」的深度處理能力。

他強調，這項轉變不僅影響初階人力，也開始對工程師、律師、會計師等專業領域產生實質影響。

經濟日報將於10月14日舉辦2026科技論壇，以「AI Agent新賽局」為主題，邀集各界專家探討AI Agent發展趨勢、應用場景與產業布局，協助企業掌握智慧轉型關鍵契機，布局下一世代競爭優勢。本論壇由中華電信、工研院、資策會、日月光集團、玉山銀行、凱基金控、元大投信協辦。

簡立峰將於論壇當天以「我眼中的AI Agent」為題，發表專題演講。他指出，AI Agent的推廣，刺激企業營運與結構兩大關鍵改變。第一，重塑專業職能與商業計價模式；第二，促使企業組織朝向彈性化轉型，AI員工、AI長天期代理將納入常態工作流程。

針對AI對專業職能影響，他提到，AI Agent現在衝擊最大對象可能是專業知識領域工作者。過去自動化影響了重複性高的勞務，但AI Agent的發展顯示，知識密集型與高薪專業職務同樣面臨轉型壓力。

例如具備長天期執行能力的AI Agent分擔多數撰寫程式碼的工作，軟體工程師的角色正逐步轉變為「專案監管與流程設計」，從業人員要具備更全面的管理與審查能力。

商業模式轉變部分，企業對外部服務的需求模式出現變化。例如過去依賴時間計費的諮詢服務，如法律、會計及醫療衛教，逐漸被自動化程度更高的AI解決方案替代。

簡立峰認為，AI Agent現階段無法完全取代人類，主因是職場中包含許多場域經驗與隱性知識（Tacit Knowledge），且系統仍有出錯可能性，依然需要人力監督，但只要AI訓練完善，其運行效率高且邊際成本低，人力成本較高且容易被標準化的職務，被AI代理取代的機會，反而比傳統認為低薪工人要高。

其次，企業架構將因AI Agent成為常態工具，導致組織設計與人力配置產生改變。傳統企業金字塔型組織主要為了因應人類訊息傳播與學習速度的限制，AI學習的深度和速度比人類更快更好，將帶動組織階層扁平化，朝向「變形蟲」架構發展，員工可能需要具備多元跨領域技能（π 型人才），以隨時因應任務調整分工。