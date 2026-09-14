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中華電信打造友善育兒幸福職場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）董事長簡志誠昨（13）日表示，中華電信舉辦集團結婚至今逾一甲子，今年促成72對佳偶，累積已經促成873對，並宣布福利「再加碼」，增加陪產檢、陪產假以及提升體育活動費，未來將持續建構安心成家、友善育兒的幸福職場。

簡志誠表示，為落實對同仁家庭照護，中華電推出全新福利措施，其中，「陪產檢及陪產假」從10天提高至14天；體育活動費由每人每年800元提高至900元，鼓勵同仁保持良好運動習慣與健康體能。

中華電信行政執副陳元凱指出，今年72對新人攜手邁向人生新篇章，其中更有五對是在中華電信工作環境中相遇、相知到相戀的同仁。陳元凱更以中華電信的業務特性，送給現場新人三大「幸福新婚祕訣」，包括：頻寬加大、包容無限；訊號暢通溝通滿格；海地星空布局，成為彼此最佳的備援與韌性。

中華電信也送給每對新人一年期「光世代家庭幸福組合套餐」及1萬元成家紅包，為婚禮增添滿滿喜氣，陪伴同仁開啟美好的家庭生活。

育兒 集團結婚 中華電信

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