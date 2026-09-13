狠踹建商…今年科技業躍「獵地王」 大立光登近期最狂買家

科技業獵地火拚開發商；截至9月4日，科技業掃貨金額飆破1,700億元新高，且交易件數達65筆、獵地面積更飆上17.43萬坪，今年交易件數、金額、面積首度超越建商、科技業一躍成獵地王，強大買盤更點燃今年商用市場工業地、廠房火熱買氣挑戰2,000億元新高。

信義全球資產經理林建勛分析，這波高科技業擴廠來得既快又猛，許多供應鏈大廠不只滿手訂單，且訂單能見度甚至已排到一、二年後；面對排不出產能即可能導致訂單被移轉的競爭下，可看到國內許多企業大幅提高資本支出，且擴廠計畫從過去買地蓋廠，直接進階到「買廠投產」的「即戰力」、擴充產能，大幅推升今年工業土地、工業廠房的交易。

其中近期最狂買家屬大立光（3008），近兩個多月砸近70億元、六筆交易、掃貨近1.5萬坪，一家科技廠獵地面積相當於今年建商的七成；今年上半年掃貨王則是美光科技、日月光（3711）集團，各砸528億元、495億元獵地獵廠；7月廣達（2382）也一口氣砸近200億元購近2萬坪地擴廠；今年高科技業一躍成為獵地獵廠王、狠超開發商。

反觀建商動作，今年購地金額僅326億元、不到去年一半；最大筆土地交易金額為愛山林、東森國際聯手在基隆七堵都更案投資54.88億元。以往的獵地王興富發建設集團，今年也僅有潤隆建設斥資37.11億元、買下台中西屯區1,205坪地，以及華固建設花費30.6億元買下北市信義計畫區501坪土地，顯見在房市不景氣下，建商獵地投資已進入「半熄火」狀態。