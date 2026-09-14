中華電擬調薪4%！福利加碼 卓揆讚「永遠走在最前面」

中華電信（2412）積極打造幸福企業，董事長簡志誠昨（13）日釋出員工福利大禮包，強調持續鼓勵婚育，目前也正研擬2027年加薪計畫，預估加薪幅度不低於公務人員調薪（4%），並透過「持股信託制度」，針對適用勞退新制同仁新增「增給持股信託獎勵金」等多元方案。

中華電信昨日舉辦115年「結髮同心 一生相伴」員眷集團婚禮，邀請行政院長卓榮泰擔任證婚人，簡志誠及行政執行副總經理陳元凱擔任主婚人，中華電信工會理事長鄧克亷及中華電信職工福利委員會主委鄭文暹擔任介紹人。

卓榮泰盛讚中華電信是推動國家科技的重要公司，更積極打造幸福職場，許多福利走在前面，更是賴總統公布「台灣人口對策新戰略」，首個舉辦集團結婚的企業，充分展現「中華電信-永遠走在最前面」的企業精神，並期許未來各大國營事業也能一同共襄盛舉。

卓榮泰指出，政府推動「人口對策新戰略」，包括安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場及居住減壓等五大面向；2027年推動0至18歲成長津貼，每人每月5,000元，減輕家庭養育子女的負擔，更細數中華電信積極打造幸福職場，設置托育中心、延長婚假、延長產假都走在前面。

卓榮泰並引用中華電信的經典廣告詞「世界越快，心則慢」。他說，進入4G、5G、6G快速成長時代，中華電信推動國家科技發展，幫世界加快，而婚姻及生活要慢慢品嚐，更期待新人早生貴子，為台灣注入更多生力軍。

中華電信已連續五年加薪，即使加薪增加成本，但中華電信今年8月每股純益0.57元，創近15年來新高，累計前八月每股純益3.68元，營收、獲利均超越財測，基本面亮眼，成為加薪最大後盾。

簡志誠表示，公司經營狀況良好，2027年將展開第六度調高薪資計畫，經營團隊正精算公司營運成長，希望不低於政府調薪幅度。軍公教人員2027年起將再調薪4%。

此外，中華電信為持續留住人才，除依法維持勞退新制雇主提撥，也透過「持股信託制度」，針對適用勞退新制同仁新增「增給持股信託獎勵金」等多元方案，目前提撥率9.75%，優於市場法定標準的6%，明年將進一步提高至雙位數10%以上。中華電信自2022年開始每年加薪，調薪1.26%再定額加薪1,600元，2023年至2026年定額加薪累計共8,800元。