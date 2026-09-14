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黃仁勳點名資安與網路安全 零壹、精誠、宏碁資訊 沾光

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

輝達執行長黃仁勳點名資安與網路安全可望成為AI下一個重要應用場景，法人看好，零壹（3029）、精誠宏碁資訊、中華資安等資安軟體相關公司同步沾光。

業界分析，隨著AI模型愈來愈聰明，後續勢必需要更加強大的防護系統，對資安相關業者有利。

零壹即看好，受惠資安防護與AI基礎建設商機爆發，客戶訂單持續強勁成長，該公司憑藉代理超過60個品牌的優勢，提供涵蓋IT基建、網路資安、雲地串接及AI數據等四大核心領域的解決方案，持續挹注業績動能。

台灣資服龍頭精誠資安策略總監陳勇君日前則指出，AI正從過去的「對話模式」進入「行動模式」，企業一此需要重新思考風險。

陳勇君表示，AI的風險有可能從過去的「說錯話」，變成現在的「做錯事」而不受控。因此，精誠提出一套完整架構，目標達成AI行為「可追蹤、可稽核、可衡量」，並在資安方面形成「惡意指令進不去、機敏資料出不來、異常行為被攔下來」等三道成果指標。

零壹 宏碁資訊 精誠 黃仁勳

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力旺、晶心科賺AI資安財

輝達執行長黃仁勳高喊網路安全將是AI下一個主要應用，直指AI加速程式開發之際，也讓安全性與修補速度全面升高。這意味AI帶來的資安與網路安全商機大爆發，當攻防戰線往晶片底層延伸，IP廠力旺（3529）、晶心科各擁利器卡位AI資安市場，成為台廠兩大贏家。

電信三雄5G滲透率 躍進

電信三雄5G用戶滲透率大躍進，最新統計顯示，遠傳（4904）月租型用戶5G滲透率已達49.3%，中華電信為48.8%，台灣大也有45%。業界預期，隨著iPhone 18新機上市，將增添電信業者5G用戶數，推升5G月租型用戶超越4G。

兩關鍵 推升電信三雄行動服務業績

台灣行動電信市場趨近飽和，行動服務營收成長不易，近年靠著5G用戶數持續成長，推升ARPU（平均帳單金額），加上台灣人出國旅遊熱潮，帶動國際漫遊收入增加，成為推升行動服務營收成長兩大關鍵。

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