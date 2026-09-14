黃仁勳點名資安與網路安全 零壹、精誠、宏碁資訊 沾光

輝達執行長黃仁勳點名資安與網路安全可望成為AI下一個重要應用場景，法人看好，零壹（3029）、精誠、宏碁資訊、中華資安等資安軟體相關公司同步沾光。

業界分析，隨著AI模型愈來愈聰明，後續勢必需要更加強大的防護系統，對資安相關業者有利。

零壹即看好，受惠資安防護與AI基礎建設商機爆發，客戶訂單持續強勁成長，該公司憑藉代理超過60個品牌的優勢，提供涵蓋IT基建、網路資安、雲地串接及AI數據等四大核心領域的解決方案，持續挹注業績動能。

台灣資服龍頭精誠資安策略總監陳勇君日前則指出，AI正從過去的「對話模式」進入「行動模式」，企業一此需要重新思考風險。

陳勇君表示，AI的風險有可能從過去的「說錯話」，變成現在的「做錯事」而不受控。因此，精誠提出一套完整架構，目標達成AI行為「可追蹤、可稽核、可衡量」，並在資安方面形成「惡意指令進不去、機敏資料出不來、異常行為被攔下來」等三道成果指標。