力旺、晶心科賺AI資安財

輝達執行長黃仁勳高喊網路安全將是AI下一個主要應用，直指AI加速程式開發之際，也讓安全性與修補速度全面升高。這意味AI帶來的資安與網路安全商機大爆發，當攻防戰線往晶片底層延伸，IP廠力旺（3529）、晶心科各擁利器卡位AI資安市場，成為台廠兩大贏家。

黃仁勳在高盛日前舉辦的科技會議上表示，AI自動化程式設計正改變網路攻防節奏，企業不只用AI開發軟體，也得靠AI持續找漏洞、堵漏洞。

黃仁勳直言：「有什麼比製造問題更能創造需求」，點出AI能力擴張之後，攻擊工具與防禦需求同步增長，並非指業者刻意製造資安事件。對輝達而言，資安有望成為另一個長期消耗AI算力的高價值場景。

法人指出，黃仁勳拋出AI進化帶來的資安與網路層攻防論，引爆新商機。

台廠當中，力旺、晶心科分別從更底層的晶片安全切入，可望從根本打造AI進化網安與資安防護層，大咬新商機。

業界分析，隨AI由雲端走向車用、物聯網與邊緣裝置，敏感資料、模型參數及身分金鑰落到終端，一旦硬體遭竄改，上層軟體防線也可能失效，硬體信任根因此成為資安架構的重要起點。

力旺的核心技術是NeoPUF物理不可複製功能，利用晶片製程中的微小差異，為每顆晶片建立獨一無二、難以預測的數位指紋，可用於身分認證、金鑰生成及安全開機。

相較將金鑰固定存放於一般記憶體，PUF可降低金鑰遭實體擷取或逆向分析的風險，也能協助晶片防偽及供應鏈追溯。力旺因而從非揮發性記憶體IP，進一步跨入AI、車用與聯網裝置的硬體安全市場。

業界分析，安全開機驗證韌體是否遭竄改，TEE在處理器內建立隔離區域，保護金鑰、敏感資料與AI模型；IOPMP則管理周邊裝置及記憶體的存取權限。晶心科旗下處理器也導入PMP、密碼學擴充與StackSafe，強化聯網及邊緣AI裝置的基礎防護。

晶心科並從RISC-V處理器架構著手，建立AndeSentry資安協作框架，串聯RISC-V生態系資安夥伴，共同強化晶片在硬體層級的資訊安全性，能有效防範各種網路攻擊與實體威脅，滿足AI時代對資料隱私與基礎設施安全的高標準。

AndeSentry資安協作框架並整合安全開機、可信執行環境及IOPMP，助益晶心科在AI時代的資安與網安市場不。

另一方面，RISC-V的開源架構允許晶片設計商根據特定AI運算需求，量身打造安全防護機制，相關高客製化的特性，讓客戶可以在不犧牲AI運算效能的前提之下，導入專屬的加密與安全協議。

面對量子運算對既有密碼體系的潛在威脅，晶心科並與振生半導體合作，開發採用NIST後量子密碼演算法的RISC-V晶片，擴大相關布局。