聽新聞
0:00 / 0:00

兩關鍵 推升電信三雄行動服務業績

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台灣行動電信市場趨近飽和，行動服務營收成長不易，近年靠著5G用戶數持續成長，推升ARPU（平均帳單金額），加上台灣人出國旅遊熱潮，帶動國際漫遊收入增加，成為推升行動服務營收成長兩大關鍵。

電信三雄5G用戶規模穩定擴大，4G升級5G用戶帶動的月租費成長顯著，並推升ARPU穩步向上。中華電信（2412）指出，落實價值創造策略，4G升級5G月繳金額提升36%，090月租用戶ARPU從去年第2季的556元提升到569元。

此外，根據交通部觀光署統計，2026年上半年出國旅客人次首次突破千萬大關，來到1,065萬人次，較去年同期大幅增加151萬人次。出國人數快速成長，也推升電信業者國際漫遊業務。

服務業 中華電信 電信三雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI＋電力基建 投資熱點

AI投資下半場輪到PCB？009828規模衝68億元 法人看好ABF載板接棒成長

台積電8月營收首破5000億！年增53%、月增10%雙成長 網：已反應

AI熱潮推升借款需求 銀行看資金緊俏現象或成新常態

相關新聞

黃仁勳點名資安與網路安全 零壹、精誠、宏碁資訊 沾光

輝達執行長黃仁勳點名資安與網路安全可望成為AI下一個重要應用場景，法人看好，零壹（3029）、精誠、宏碁資訊、中華資安等資安軟體相關公司同步沾光。

力旺、晶心科賺AI資安財

輝達執行長黃仁勳高喊網路安全將是AI下一個主要應用，直指AI加速程式開發之際，也讓安全性與修補速度全面升高。這意味AI帶來的資安與網路安全商機大爆發，當攻防戰線往晶片底層延伸，IP廠力旺（3529）、晶心科各擁利器卡位AI資安市場，成為台廠兩大贏家。

電信三雄5G滲透率 躍進

電信三雄5G用戶滲透率大躍進，最新統計顯示，遠傳（4904）月租型用戶5G滲透率已達49.3%，中華電信為48.8%，台灣大也有45%。業界預期，隨著iPhone 18新機上市，將增添電信業者5G用戶數，推升5G月租型用戶超越4G。

兩關鍵 推升電信三雄行動服務業績

台灣行動電信市場趨近飽和，行動服務營收成長不易，近年靠著5G用戶數持續成長，推升ARPU（平均帳單金額），加上台灣人出國旅遊熱潮，帶動國際漫遊收入增加，成為推升行動服務營收成長兩大關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。