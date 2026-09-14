兩關鍵 推升電信三雄行動服務業績

輝達執行長黃仁勳高喊網路安全將是AI下一個主要應用，直指AI加速程式開發之際，也讓安全性與修補速度全面升高。這意味AI帶來的資安與網路安全商機大爆發，當攻防戰線往晶片底層延伸，IP廠力旺（3529）、晶心科各擁利器卡位AI資安市場，成為台廠兩大贏家。

2026-09-14 01:09