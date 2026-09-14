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兩關鍵 推升電信三雄行動服務業績
台灣行動電信市場趨近飽和，行動服務營收成長不易，近年靠著5G用戶數持續成長，推升ARPU（平均帳單金額），加上台灣人出國旅遊熱潮，帶動國際漫遊收入增加，成為推升行動服務營收成長兩大關鍵。
電信三雄5G用戶規模穩定擴大，4G升級5G用戶帶動的月租費成長顯著，並推升ARPU穩步向上。中華電信（2412）指出，落實價值創造策略，4G升級5G月繳金額提升36%，090月租用戶ARPU從去年第2季的556元提升到569元。
此外，根據交通部觀光署統計，2026年上半年出國旅客人次首次突破千萬大關，來到1,065萬人次，較去年同期大幅增加151萬人次。出國人數快速成長，也推升電信業者國際漫遊業務。
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