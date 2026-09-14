聽新聞
0:00 / 0:00

電信三雄5G滲透率 躍進

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
電信三雄5G用戶滲透率
電信三雄5G用戶滲透率

電信三雄5G用戶滲透率大躍進，最新統計顯示，遠傳（4904）月租型用戶5G滲透率已達49.3%，中華電信為48.8%，台灣大也有45%。業界預期，隨著iPhone 18新機上市，將增添電信業者5G用戶數，推升5G月租型用戶超越4G。

這意味台灣5G及4G用戶正進入黃金交叉關鍵期，一旦電信業者5G月租型用戶比重超過五成，台灣5G網路將躍居行動通訊技術主流。

電信三雄從2020年5月底陸續推出5G服務，引領台灣進入5G新時代，但自2018年受到4G「低價雙飽」的「499元之亂」影響後，4G用戶升級5G的速度緩步成長。

近年電信業者從「價格」競爭轉向「價值」競爭，加上4G 499元低價資費陸續到期退場，而AI、直播、影音串流及遊戲等需求，驅動行動用戶持續升級5G。

根據電信三雄提供最新資料顯示，月租型用戶的5G滲透率已經超過45%，朝五成黃金交叉之路邁進，5G月租用戶超越4G用戶已經進入最後一哩路，意味5G在台灣市場上路六年後，終於成為行動通訊主流，推升電信三雄行動服務收入的營運表現。

電信龍頭中華電信指出，智慧手機用戶5G滲透率達48.8%，月租型用戶流失率降至0.36%，第2季行動營收市占率41.2%；行動客戶數及行動5G客戶數市占率分別為39.8%及39.4%，維持行動市場領先地位。

台灣大表示，截至2026年第2季智慧手機5G滲透率來到45%，較去年同期42%成長，5G貢獻營收比重從去年的66%提升至69%。

遠傳月租型用戶5G滲透率來到49.3%，較去年全年47%成長，ARPU及5G滲透率均稱冠三雄，月租型用戶流失率降至0.7%。

業界看好，每年iPhone系列旗艦新機上市，果粉搭配5G的指定資費購買手機擁有專案優惠，加上多元加值服務，需要5G網路更快的傳輸速度，預期可望刺激行動用戶持續升級5G，帶動5G滲透率超過五成，超車4G。

根據《愛立信行動趨勢報告》指出，2026年第1季全球新增1.62億5G用戶，5G用戶總數達到31億，並預期於2031年底前擴大至64億以上，其中，包含台灣的東北亞地區預期將於2031年前後達到90%以上的5G用戶滲透率。

愛立信指出，5G已成為主流行動連接技術，截至2025年底5G網路已承載全球近50%的行動數據流量，預計至2031年底將進一步提升至85%。

電信三雄 中華電信 遠傳

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

Optus斷訊影響緊急通話 澳洲政府矢言強化網路韌性

解鎖地圖外的國度／昔日「歐洲北韓」叩關歐盟 最後一哩路卻出現致命變數

燦坤線上購物開放預購iPhone 18 Pro系列1分鐘完售！最熱門款就是它

PCB反彈強勁！009828掛牌後成交量居高不下 規模暴增逾九成

相關新聞

黃仁勳點名資安與網路安全 零壹、精誠、宏碁資訊 沾光

輝達執行長黃仁勳點名資安與網路安全可望成為AI下一個重要應用場景，法人看好，零壹（3029）、精誠、宏碁資訊、中華資安等資安軟體相關公司同步沾光。

力旺、晶心科賺AI資安財

輝達執行長黃仁勳高喊網路安全將是AI下一個主要應用，直指AI加速程式開發之際，也讓安全性與修補速度全面升高。這意味AI帶來的資安與網路安全商機大爆發，當攻防戰線往晶片底層延伸，IP廠力旺（3529）、晶心科各擁利器卡位AI資安市場，成為台廠兩大贏家。

電信三雄5G滲透率 躍進

電信三雄5G用戶滲透率大躍進，最新統計顯示，遠傳（4904）月租型用戶5G滲透率已達49.3%，中華電信為48.8%，台灣大也有45%。業界預期，隨著iPhone 18新機上市，將增添電信業者5G用戶數，推升5G月租型用戶超越4G。

兩關鍵 推升電信三雄行動服務業績

台灣行動電信市場趨近飽和，行動服務營收成長不易，近年靠著5G用戶數持續成長，推升ARPU（平均帳單金額），加上台灣人出國旅遊熱潮，帶動國際漫遊收入增加，成為推升行動服務營收成長兩大關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。