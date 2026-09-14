電信三雄5G滲透率 躍進

電信三雄5G用戶滲透率大躍進，最新統計顯示，遠傳（4904）月租型用戶5G滲透率已達49.3%，中華電信為48.8%，台灣大也有45%。業界預期，隨著iPhone 18新機上市，將增添電信業者5G用戶數，推升5G月租型用戶超越4G。

這意味台灣5G及4G用戶正進入黃金交叉關鍵期，一旦電信業者5G月租型用戶比重超過五成，台灣5G網路將躍居行動通訊技術主流。

電信三雄從2020年5月底陸續推出5G服務，引領台灣進入5G新時代，但自2018年受到4G「低價雙飽」的「499元之亂」影響後，4G用戶升級5G的速度緩步成長。

近年電信業者從「價格」競爭轉向「價值」競爭，加上4G 499元低價資費陸續到期退場，而AI、直播、影音串流及遊戲等需求，驅動行動用戶持續升級5G。

根據電信三雄提供最新資料顯示，月租型用戶的5G滲透率已經超過45%，朝五成黃金交叉之路邁進，5G月租用戶超越4G用戶已經進入最後一哩路，意味5G在台灣市場上路六年後，終於成為行動通訊主流，推升電信三雄行動服務收入的營運表現。

電信龍頭中華電信指出，智慧手機用戶5G滲透率達48.8%，月租型用戶流失率降至0.36%，第2季行動營收市占率41.2%；行動客戶數及行動5G客戶數市占率分別為39.8%及39.4%，維持行動市場領先地位。

台灣大表示，截至2026年第2季智慧手機5G滲透率來到45%，較去年同期42%成長，5G貢獻營收比重從去年的66%提升至69%。

遠傳月租型用戶5G滲透率來到49.3%，較去年全年47%成長，ARPU及5G滲透率均稱冠三雄，月租型用戶流失率降至0.7%。

業界看好，每年iPhone系列旗艦新機上市，果粉搭配5G的指定資費購買手機擁有專案優惠，加上多元加值服務，需要5G網路更快的傳輸速度，預期可望刺激行動用戶持續升級5G，帶動5G滲透率超過五成，超車4G。

根據《愛立信行動趨勢報告》指出，2026年第1季全球新增1.62億5G用戶，5G用戶總數達到31億，並預期於2031年底前擴大至64億以上，其中，包含台灣的東北亞地區預期將於2031年前後達到90%以上的5G用戶滲透率。

愛立信指出，5G已成為主流行動連接技術，截至2025年底5G網路已承載全球近50%的行動數據流量，預計至2031年底將進一步提升至85%。