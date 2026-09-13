AI 算力爆發！資料中心用電規模激增 東元、大同搶攻電網基建

美國能源資訊署（EIA）9月最新《短期能源展望》預估，全美2026年售電量將達4.135兆度，2027年攀升至4.211兆度，連創新高，其中商業部門占全美新增售電量達63％，資料中心擴建為最主要推力。隨變壓器交期普遍長達二至三年，東元（1504）、大同（2371）加速搶攻電網基建商機。

AI算力爆發促使單一資料中心用電規模激增，供電設備朝高電壓、大容量升級，大型AIDC對變壓器容量需求已推升至150MVA至200MVA以上。加上各國電網併網排隊時間拉長，微電網與穩定供電成為科技廠標配，台廠憑藉製造與統包實力，順勢升級為能源系統整合商。

東元鎖定美洲與東南亞資料中心電力商機，受惠CSP大廠建置需求，美國大型馬達前七月接單年增近三成，並啟動印尼變壓器建廠計畫。

在機電工程方面，東元完成併購Danasai建置模組化電氣產線，馬來西亞匯流排廠與吉隆坡2.7MW模組化資料中心POC也陸續收成，大舉拓展泰國等海外AIDC機電統包版圖。

大同則以電力、算力、土地三大引擎驅動營運，跨足AIDC電力基礎設施領域，目前已完成PoC概念驗證並成功拿下Edge AI客戶訂單。為對應資料中心高效率電力傳輸架構，大同亦投入高壓直流輸電（HVDC）與固態變壓器（SST）等前瞻技術研發，全面搶攻資料中心擴建商機。

在重電外銷布局方面，大同桃園觀音新廠投產後，將產品交期大幅縮短至九個月，展現製造競爭力，順利斬獲美國德州與加州345kV大型電力變壓器訂單。公司亦設立澳洲子公司搶攻當地光儲案場與設備輸出，多路開拓海外電網升級藍海市場，帶動電力事業群出貨動能顯著增溫。