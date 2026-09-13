台積鏈高雄徵才逾千人 盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才

台積電（2330）昨（12）日在高雄舉辦「2026年台積公司暨供應商聯合徵才」活動，期盼招募更多對半導體具高度熱忱的在地人才，促進高雄地區就業與經濟發展。預計釋出涵蓋工程師、技術員等逾1,000個多元職缺。

此次台積電結合17家優良供應商與合作夥伴，在中山大學附屬國光中學體育館設立徵才攤位，包括KLA美商科磊、台灣迪恩士半導體科技、東京威力科創、台灣先藝科技、台灣（1711）荏原精密、台灣艾司摩爾科技、美商科林研發、台灣應用材料、河筧工程、帆宣系統科技（6196）、和淞科技、兆聯技術服務、鐶宇科技等，預計總共釋出涵蓋工程師、助理工程師等多元職缺。

台積電高雄廠廠長吳斯安表示，今年台積電量產全世界最先進的2奈米技術，締造台積電及半導體產業夥伴在高雄地區業務成功的重要里程碑，為能更貼近在地需求，持續進步並擴大生產，引進更多在地人才，促進高雄及後勁楠梓地區就業與經濟發展。