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三科技廠法說談營運：力成15日舉行 AMAX、宏致17日召開

經濟日報／ 記者李孟珊、籃佩禎、蕭君暉／台北報導

科技公司法人說明會陸續登場，力成（6239）將於15日舉行，AMAX-KY（6933）與宏致（3605），則預定17日舉行。法人關心三家公司對下半年最新市況的看法，尤其是力成，外界還關心包括記憶體產業展望。

力成先前曾說，記憶體產業仍處於供不應求態勢，客戶持續將晶圓產出極大化，將有利維持封測整體利用率，且記憶體成為AI基礎設施關鍵要素，HBM或標準型記憶體需求穩定成長，預期未來對營收及獲利皆有貢獻。

AMAX-KY將於17日召開法說會，市場聚焦高階液冷整機櫃出貨與次世代架構布局。

宏致預定在17日舉行法說會，隨客戶新平台進入量產階段、拉貨動能全面升溫，相關高速高功率產品營收比重將持續擴大，帶動整體營運。

科技 法說 封測 力成

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