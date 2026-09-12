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「風光Ai窗」搶攻大新竹市場 竹北展示中心開幕砸重金打造「風雨實驗室」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「風光Ai窗」竹北展示中心設置風雨實驗室，吸引建築業者、室內設計師及消費者參觀體驗。業者提供
「風光Ai窗」竹北展示中心設置風雨實驗室，吸引建築業者、室內設計師及消費者參觀體驗。業者提供

風光集團繼於台中七期設立體驗據點之後，今年攜手深耕新竹地區多年的聚光機構，由旗下迎光開發代理「風光Ai窗」，在新竹高鐵特區嘉豐五路設立竹北展示中心，12日舉行盛大開幕典禮，宣布全力搶攻大新竹與北台灣市場商機。

今天的開幕茶會，由風光集團創辦人吳律謙、聚光機構董事長李佳彥及迎光開發總經理李中一共同主持，現場設置「風雨實驗室」，可模擬強風、暴雨等環境，實際展示門窗的水密、氣密、抗風壓、隔音及隔熱性能，吸引建築業者、室內設計師及消費者參觀體驗。

空污議題近年持續受到關注，主打防霾、隔音及節能的風光集團，看準健康居住與高性能門窗商機，特別推出「風光Ai窗」及「風光防霾網」，標榜可阻擋90.5％以上PM2.5。

李佳彥指出，新竹地區長期面對九降風、豪雨及噪音等環境條件，消費者對門窗性能的重視程度持續提高。竹北展示中心開幕之後，除服務一般住戶，也將鎖定建築業主及室內設計業者，提供產品展示、性能測試及安裝諮詢，進一步拓展高性能門窗市場。

聚光機構深耕新竹地區多年，為推廣這項全新的AI風光科技，由旗下迎光開發正式代理「風光Ai窗」。

李中一表示，新竹長年受九降風及強風影響，門窗的抗風壓、氣密及水密性能，不僅關係住宅安全，也直接影響居住品質，因此選擇竹北作為布局北部市場的重要據點。

有別於傳統門窗門市多以型錄及規格介紹產品，竹北展示中心特別設置風雨測試設備，可現場模擬強風、暴雨環境，展示「風光Ai窗」最高達2,000Pa的水密性能；現場另配置噪音分貝、玻璃熱輻射及防霾體驗設備，讓消費者透過實際測試，比較不同產品在隔音、隔熱及空氣阻隔等方面的差異。

吳律謙表示，風光集團希望提供的並不只是一扇窗，而是涵蓋門窗、玻璃、節能、防霾到建築資訊整合的完整居住環境解決方案。

「產品只是載體，真正被交付的，是人的生活品質。」吳律謙說，此次進軍新竹市場，也希望讓更多建築業者、設計師及消費者透過實際測試，重新認識門窗在居住品質中所扮演的角色。

目前，風光集團已在台中七期河南路老虎城二樓設置實驗性旗艦店，透過實際展示讓消費者體驗門窗在防霾、隔音及節能等方面的性能。此次則與聚光機構合作，由迎光開發正式代理「風光Ai窗」，進一步將防霾及高性能門窗服務延伸至新竹高鐵特區。

吳律謙表示，風光Ai窗從結構設計、氣密、水密、抗風壓與隔音，到施工安裝品質均納入整體考量，因應台灣高風壓、高降雨及高溫差的氣候環境，讓門窗成為建築可靠的外殼。產品線涵蓋橫拉窗、推射窗、無障礙落地窗，以及立體柱門、鋁優門、摺疊門等多元系統。

「風光Ai窗」竹北展示中心風光開幕，合作伙伴李中一（左起）、李佳彥及吳律謙。業者提供
「風光Ai窗」竹北展示中心風光開幕，合作伙伴李中一（左起）、李佳彥及吳律謙。業者提供

「風光Ai窗」竹北展示中心開幕，風光集團創辦人吳律謙致詞。業者提供
「風光Ai窗」竹北展示中心開幕，風光集團創辦人吳律謙致詞。業者提供

「風光Ai窗」竹北展示中心今日盛大開幕，搶攻大新竹與北台灣市場商機。業者提供
「風光Ai窗」竹北展示中心今日盛大開幕，搶攻大新竹與北台灣市場商機。業者提供

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