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從產線到舞台 2026日月光好聲音各廠區員工同台獻唱

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光文教基金會舉辦2026日月光好聲音，聚集各廠區員工同台獻唱。圖／日月光文教基金會提供
日月光文教基金會舉辦2026日月光好聲音，聚集各廠區員工同台獻唱。圖／日月光文教基金會提供

日月光文教基金會與日月光集團聯合職工福利委員會共同主辦的「2026日月光好聲音」於9月11日在日月光高雄廠K23國際會議廳圓滿落幕。今年賽事吸引台灣區297位同仁報名，19位選手晉級決賽，最終由姜宛林奪下華語組冠軍、Timothy John Cachero拿下外語組冠軍。「日月光好聲音」是「2026日月光音樂季」的年度系列活動之一，期望透過這場賽事，提供專業的指導與陪伴，讓同仁在工作之餘有一個展現自己的舞台，同時也讓外界看見半導體廠不一樣的一面。

日月光文教基金會董事長吳田玉表示：「外界常覺得半導體封測廠的生活就是上班下班、輪班、加班，其實日月光全球近十萬名同仁，不少人平常就很會唱歌，只是沒有機會讓別人看見。好聲音安排一對一指導和樂團彩排，就是希望給他們一個平台，在專業的舞台上好好唱一首自己喜歡的歌，也透過全程直播，縮短外籍同仁與家人的距離。」

這項賽事自2022年起由高雄廠舉辦，今年邁入第五屆。日月光文教基金會長期投入藝文推廣，看見廠內同仁在工作之餘能積極展現自己的興趣，決定今年把賽事擴大至全台灣，讓日月光中壢廠、矽品精密及環旭電子的同仁也能參加。賽事分華語組與外語組，晉級決賽的19位選手分別來自各廠區，其中10位為本國籍同仁、9位為外籍同仁，是各廠區同仁首次站上同一個舞台競技。

7月起，晉級選手利用周末往返高雄與台中，接受專業歌唱老師一對一指導，8月起再與伴奏樂團進行兩次現場彩排。冠軍可獲得獎金2萬元、亞軍1萬5千元、季軍1萬元。

決賽當天，選手的親友團到場加油。針對家鄉遠在數千公里之外的外籍同仁們，日月光也特別安排全程線上直播，讓身處海外的親友也能同步收看比賽實況。

活動主辦人日月光高雄廠處長林挺生表示：每年「日月光好聲音」的舞台上，都有許多令人感動的故事。過去曾有一名菲律賓籍同仁，在家鄉原是職業歌手，卻因嗓音受傷不得不放棄歌唱夢想，來台工作後，意外透過「日月光好聲音」重新站上舞台，並一舉奪得冠軍。領獎時，他更邀請太太與孩子一同上台，共享這份得來不易的榮耀，讓現場許多人深受感動。

另一名菲律賓籍女同仁則選唱「A Million Dreams」，將歌曲獻給遠在家鄉的孩子。她期盼透過在台灣努力工作，為孩子創造更好的生活與未來。對她而言，歌聲不只是表演，更承載著對家人的思念與對未來的期待。

林挺生指出，對許多第一線同仁，尤其是遠離家鄉來台工作的外籍同仁而言，平日在生產線上默默付出，未必有機會被大家看見，「日月光好聲音」希望做的，正是提供一個讓同仁展現自我、讓自己的聲音被聽見的舞台。許多參賽同仁也從這個舞台出發，陸續受邀參與文教基金會舉辦的年度慈善同樂會，公司尾牙及活動演出，從生產線上的工作夥伴，成為舞台上發光發熱的焦點。

「曾有外籍同仁告訴我，這一切就像做了一場很甜蜜的夢。」林挺生分享，能讓公司的董事長、總經理、主管以及自己的家人，看見自己站在舞台上的另一面，是許多同仁過去未曾想像的經驗；而這份被看見、被肯定與被鼓勵的感受，也正是「日月光好聲音」最珍貴的意義之一。

2026日月光好聲音主辦人日月光高雄廠處長林挺生。圖／日月光文教基金會提供
2026日月光好聲音主辦人日月光高雄廠處長林挺生。圖／日月光文教基金會提供

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